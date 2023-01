https://sputniknews.lat/20230106/el-exmandatario-fernando-lugo-no-sabe-que-su-medico-quiere-ser-vicepresidente-de-paraguay-1134382883.html

El exmandatario Fernando Lugo no sabe que su médico quiere ser vicepresidente de Paraguay

El exmandatario Fernando Lugo no sabe que su médico quiere ser vicepresidente de Paraguay

El expresidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012), quien se recupera en Argentina de un accidente cerebrovascular (ACV), desconoce que su médico de cabecera... 06.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-06T05:45+0000

2023-01-06T05:45+0000

2023-01-06T05:45+0000

américa latina

paraguay

frente guasú (paraguay)

fernando lugo

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/05/1134383857_4:0:1915:1075_1920x0_80_0_0_b98c16f641baf4d02b264413e937bb8d.png

El senador Querey, que secundará en la fórmula al excanciller Euclides Acevedo— candidato a presidente por el movimiento opositor Nueva República—, dijo que no le habla a Lugo de política, mientras el expresidente avanza en su rehabilitación."Desde el inicio de su enfermedad y hasta ahora en ningún momento le toqué los temas políticos; como médico y amigo me parece fuera de lugar que haga esas cosas", manifestó Querey en una entrevista radial, según consigna La Nación.Fernando Lugo no estaría al tanto que su médico será candidato a la vicepresidencia, admitió Querey y señaló que la fórmula con Acevedo no estaba definida cuando el líder de izquierda sufrió el ACV. "Creo que él no está en conocimiento de que estoy en una carrera electoral, soy médico y tenemos que tener mucho cuidado ético para no mezclar las cuestiones, eso es importante. Tenemos que recordar que nosotros todavía no habíamos conformado la dupla".Fernando Lugo, también senador del Frente Guasú, fue internado a causa de un ACV isquémico el 10 de agosto de 2022. Fue operado para detener el sangrado en el cerebro y luego lo trasladaron al Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica de la Clínica Fleni en Buenos Aires, donde se está recuperando.Querey aseguró que Lugo tendrá una nueva evaluación neurológica a comienzos de febrero, cuando se decidirá si el exmandatario puede retornar o no a Paraguay para continuar con la rehabilitación ambulatoria.Según La Nación, Querey se refirió a esta situación al conocerse que Efraín Alegre, quien se postula a la presidencia por la Concertación (centroderecha), visitó a Lugo y le habló de política, según comentó el candidato en redes sociales.El senador del Frente Guasú, Sixto Pereira, criticó a Alegre por el uso que hace de la figura política de Lugo y lo calificó de "irresponsable" por no respetar la recuperación del exmandatario."Cuando fui a visitarlo ni le hablé de política, yo sí puedo hablar con él de forma directa porque somos amigos históricos en esta lucha. Ni mencioné, solo hablamos de anécdotas, creo que en esa línea objetivamente y respetando el proceso de recuperación lo hizo Jorge Querey", sostuvo el senador en entrevista radial.

https://sputniknews.lat/20221221/candidato-a-vicepresidente-de-paraguay-niega-que-haya-acuerdos-electorales-en-oposicion-1133840329.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

paraguay, frente guasú (paraguay), fernando lugo, política