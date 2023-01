https://sputniknews.lat/20230110/alianza-por-los-ddhh-afirma-que-el-gobierno-de-ecuador-incumple-acuerdos-de-dialogo-de-paz--1134520028.html

Alianza por los DDHH afirma que el Gobierno de Ecuador incumple acuerdos de diálogo de paz

QUITO (Sputnik) — La coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, Vivian Idrovo, afirmó que el Gobierno de Ecuador... 10.01.2023

La coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos recordó que las partes llegaron al proceso de conversaciones, iniciado tras 18 días de protestas convocadas por el movimiento indígena, justamente por la presión de las organizaciones como resultado de la falta de diálogo y de atención a sus demandas de reforma estructural. En un balance del proceso de diálogo, que concluyó el 14 de octubre del año pasado, Idrovo precisó que fue una gran negociación, teniendo en cuenta las demandas de los sectores sociales, las que sumaron 329 en total. "De esas, solo se recogieron 218 y solamente 100 tienen que ver con asuntos de fondo", enfatizó. Expuso que tras la sesión de las 10 mesas de trabajo comienza una etapa de seguimiento de los 218 acuerdos, que incluye publicar los resultados de lo cumplido en la página oficial del Ministerio de Gobierno, lo cual no ha ocurrido con temas esenciales como: fomento productivo, energía y recursos naturales, seguridad, justicia y derechos, así como derechos colectivos. En cambio, señaló, se ve la intencionalidad del Gobierno de acelerar el proceso de concesiones mineras y militarización de territorios, al tiempo que pretende sacar un decreto inconstitucional sobre una consulta prelegislativa. Idrovo consideró grave que en varias mesas ni siquiera se cuenta con el cronograma de hoja de ruta en asuntos sensibles como la salud [acceso a los servicios, abastecimiento de medicinas y la garantía de personal]. Mencionó que existen violaciones en cuanto a la consulta libre, previa e informada a las comunidades para los proyectos mineros y al respecto dijo que existen retrocesos respecto al control de la minería ilegal. También puntualizó que, aunque de los 218 acuerdos iniciales quedaron 217, pues no se aceptó el relacionado con la posibilidad de otorgar indultos, cuando se trata de disponer de fondos o de garantizar los derechos colectivos hay reticencia a cumplir. En esa misma línea, alertó al Gobierno que al no dar cumplimiento a los acuerdos establecidos, el sentir de la población es grave y puede darse un estallido social.

