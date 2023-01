https://sputniknews.lat/20230110/tres-amigos-mexico-recibe-una-cumbre-crucial-para-america-del-norte-1134524462.html

¿Tres amigos?: México recibe una cumbre "crucial" para América del Norte

Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau se reunieron para avanzar en varios temas de interés en común. En otro orden, la crisis en Perú no da tregua, con más muertos y críticas al Gobierno. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Se celebra en Ciudad de México la décima Cumbre de Líderes de América del Norte, también conocida como de "Los tres amigos".El presidente anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, recibió a su par estadounidense, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.Los temas relevantes del encuentro son la integración económica, migración, el cambio climático, compromiso inclusivo y la seguridad.El presidente aclaró que la propuesta contempla el intercambio económico del continente, pero "basado en el respeto a las diferencias y soberanías".El experto indicó que, "el peso mexicano es una moneda estable gracias a una especulación del mercado y empresarios que ven a este país como una oportunidad grande de inversión y un terreno para ser explotado en este ámbito".Sobre la crisis migratoria, Garibo resaltó que "la necesidad humanitaria no se puede negar. México debe negociar con EEUU para contener esta crisis, si no se le puede salir de control el problema. Es una ayuda mutua".México además presentó sus esfuerzos a los efectos de contener el tráfico del opioide fentanilo, y de armas procedentes de EEUU.En Órbita también dialogó con el mexicano José Reveles, periodista, escritor y experto en temas de narcotráfico.En su opinión, la clave en la agenda del encuentro la marcó México, al proponer la necesidad de una integración bajo un marco de respeto a las soberanías."AMLO le pidió a Biden luchar por la integración de todos los países latinoamericanos junto con los norteamericanos. Y este le contestó, entre otros puntos, que EEUU en los últimos años ha donado decenas de millones de dólares a Centroamérica", dijo Reveles.En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— la crisis institucional en Perú que no da tregua. Al menos 45 personas han muerto durante las protestas sociales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales.En tanto, Sputnik conversó con el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019). El Gobierno peruano prohibió el ingreso a territorio nacional del líder por presuntamente realizar actividades políticas que amenazan el orden interno.Por otra parte, abordamos el informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, sistema satelital de la Unión Europea, el cual señala que 2022 fue el segundo año más cálido en la historia de Europa y el quinto a nivel mundial.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

