Sputnik conversó con el analista político Alexis Cortés para saber cómo evolucionarán las relaciones bilaterales tras la asunción de Lula da Silva. El experto... 11.01.2023, Sputnik Mundo

Como "un momento de mucha esperanza para América Latina", calificó Gabriel Boric la investidura de Lula como nuevo presidente de Brasil el 1 de enero. Durante esa jornada, el mandatario chileno aseguró que ambos países tienen desafíos en común."Las relaciones entre Chile y Brasil se van a recomponer", dijo a Sputnik el analista Alexis Cortés, académico de la Universidad Alberto Hurtado y doctor en Sociología del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro."Una de las características que evolucionaron durante el periodo de Jair Bolsonaro [2019-2023] fue el aislamiento en el concierto internacional de Brasil. Y eso se reflejó sobre todo, en el caso de Chile, en el no reconocimiento de las credenciales de la propuesta de embajador por parte del Gobierno de Gabriel Boric", agregó el analista, en referencia a Sebastián Depolo, quien ahora sí fue reconocido como embajador chileno en Brasil tras la asunción de Lula.Cortés explicó a Sputnik que Bolsonaro se caracterizó por tener relaciones con gobiernos afines a su política de Estado, como el de Donald Trump [2017 - 2021] en Estados Unidos. "Algo similar pasó con Chile, donde hubo una buena relación con [el expresidente] Sebastián Piñera [2010-2014 y 2018-2022]. Aunque Piñera en más de alguna ocasión trató de desmarcarse, salvo en el comienzo, de Bolsonaro", indicó.Brasil y su importancia para la economía chilena"Brasil es el socio comercial número uno en la región y el tercero a nivel mundial. Uno de los proyectos que nos interesa que avancemos es el corredor bioceánico, que conectará vialmente a Chile, Argentina, Paraguay y Brasil", señaló Boric tras la primera reunión bilateral con Lula da Silva, el pasado 2 de enero.En diciembre de 2015, los presidentes de Argentina, Brasil, Chile y de Paraguay suscribieron la Declaración de Asunción sobre Corredores Bioceánicos, bajo el compromiso de concretar el corredor vial que conecta el puerto de Santos en Brasil hasta los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla e Iquique en la costa del Pacífico.Para Cortés el mandato de Lula se caracterizará por la recuperación y un nuevo posicionamiento en las relaciones políticas y "comerciales con el resto de la región"."El Mercosur es el segundo socio comercial de Brasil. En Brasil les interesa tener una relación fluida en términos comerciales porque no solo fortalece su posicionamiento de liderazgo, sino que además buena parte de las exportaciones industriales de ese país se dirigen a los países de la región", analizó.Amenazas antidemocráticas en Chile y BrasilEl 8 de enero militantes bolsonaristas tomaron la sede del Congreso, irrumpieron en el recinto de la residencia presidencial, el Palacio de Planalto, y en el Tribunal Supremo, exigiendo la destitución de Lula da Silva. La Policía logró expulsarlos de las sedes gubernamentales solo hacia la noche del domingo 8; más de 400 personas fueron detenidas.Este hecho repercutió fuertemente en Chile, donde desde hace semanas el denominado Team Patriota, agrupación ultraderechista fanática del exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), ha realizado encerronas y actos de matonismo en contra de políticos chilenos.El Ejecutivo se querelló contra el líder del Team Patriota, Francisco Muñoz —más conocido como Pancho Malo, por su pasado como líder de la barra brava del club Colo Colo— por sedición tras el amedrentamiento a Javier Macaya, senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente, por su rol en la negociación para habilitar un nuevo proceso constituyente.Cortés explicó que el ascenso de la extrema derecha en el mundo es producto de una acción "concertada y coordinada" en términos globales. Tanto Lula como Boric, han convivido con este fenómeno que se basa, principalmente, en la "desinformación".El presidente Boric señaló que durante la reunión bilateral conversó con Lula sobre la importancia de combatir esta problemática. "Vamos a crear instituciones que permitan combatir la desinformación y, sobre todo, entregar a las personas una educación que las empodere para distinguir por sí mismas lo que es informativo de lo que es desinformativo", dijo el mandatario chileno en rueda de prensa.Para Cortés, la acción de los grupos de extrema derecha "está globalizada". Figuras como la del estadounidense Steve Bannon, principal asesor de Donald Trump, tienen influencia en los bolsonaristas o hasta en los militantes del Partido Republicano de Chile (ultraderecha), agrupación liderada por José Antonio Kast, quien fue derrotado por Boric en la segunda vuelta electoral por la presidencia en diciembre de 2021.Cortés explicó que hay un repertorio político que es común en estos grupos, una estrategia discursiva, pero también "hay determinadas acciones" como las que realiza el Team Patriota."Se parece mucho al modus operandi que usó Bolsonaro no solo durante su Gobierno, sino que en la construcción de su propia trayectoria. O sea, son pautas bastante ultraconservadoras, extremistas, que lo que buscan es llamar la atención por un lado y paulatinamente ir normalizando ese tipo de posicionamientos", indicó.

