Los líderes de empresas y organizaciones globales prevén una recesión mundial en 2023

Este año, el Foro Económico Mundial de Davos comenzó con una nota nada positiva, ya que la mayoría de las empresas y economistas prevén una recesión mundial en 2023. Un artículo de Bloomberg analiza una encuesta realizada con participación de los economistas globales con ocasión del foro, conforme a la cual dos tercios de los encuestados prevén una recesión mundial, y otro 18% cree que "es muy probable" que se produzca. Tales sentimientos no se basan en meras especulaciones, ya que el repunte de la inflación del año pasado y el consiguiente aumento de los tipos de interés por parte de los bancos centrales fueron señales de que el bienestar del sistema económico mundial se estaba deteriorando.Bloomberg, citando la encuesta, subraya que los tres grandes riesgos de este año lo constituyen la inflación, la volatilidad macroeconómica y los conflictos geopolíticos. Se cita a Bob Moritz, presidente global de PricewaterhouseCoopers (PWC), para quien la principal sorpresa es que el 40% de los responsables de las organizaciones está convencido de que sus empresas no serían económicamente viables dentro de 10 años si no se transforman.También comentó que las amenazas geopolíticas no se limitan a Rusia y China. Por ejemplo, se debe tomar en cuenta la situación en Oriente Medio o mirando desde otra perspectiva la misma ley de Reducción de la Inflación en EEUU que podría afectar a la situación mundial, ya que posee riesgo potencial, en opinión de Moritz.En un contexto de inestabilidad global, "el poder sigue estando en manos de los empleadores que poseen las cualificaciones adecuadas", afirma. Las empresas no desean reducir su personal y prefieren retener a sus equipos. Se espera que la movilidad de los empleados vuelva a ser elevada este año, subraya la publicación.El Foro Económico Mundial se celebra anualmente del 16 al 23 de enero en Davos, Suiza. La delegación rusa no asistirá, ya que el foro dejó de relacionarse con los sancionados por el conflicto en torno a Ucrania y congeló las relaciones con los representantes rusos.

