Se tensa la relación entre el Gobierno de Perú y la Iglesia católica

El representante diplomático de la Santa Sede en Perú, Paolo Rocco, rechazó la violencia y la represión que vive el país sudamericano frente a la presidenta... 27.01.2023

"Ignorar la existencia de los derechos de los demás provoca alguna forma de violencia inesperada", afirmó el nuncio apostólico Paolo Rocco ante la presidenta Boluarte, durante la ceremonia de reconocimiento al cuerpo diplomático de los distintos Estados y organizaciones internacionales, el 25 de enero."Detrás del rechazo a ciertas formas visibles de violencia, a menudo se esconde otra violencia más insidiosa, que es la de quienes desprecian lo diferente, sobre todo cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus intereses", pronunció.El nuncio italiano, decano del Cuerpo Diplomático en el Perú, destacó que gran parte de los manifestantes provienen de las zonas rurales del país, a quienes se les ha desconocido su derecho, ante la mirada atónita de la mandataria peruana y la canciller, Ana Gervasi Díaz."Los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones rurales, urbano-popular y amazónicas, que por años han sido invisibilizados o marginados o postergados, desconociéndose sus derechos ciudadanos", destacó.Rocco agregó la crisis actual en Perú indica la "fuerte necesidad de una cohesión social". Y reclamó que es necesario "reconocer el derecho del otro" para "hacer posible un pacto social"."Un auténtico diálogo social presupone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que contenga condiciones o intereses legítimos", concluyó.Expulsión de sacerdote argentinoRocco no fue el único representante de la Iglesia católica que se manifestó en contra de la violencia que se vive en Perú. El presbítero argentino Luis Humberto Béjar, perteneciente a la parroquia de Pucará, en la región de Puno (sur), fue expulsado de sus funciones tras pronunciarse a favor de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y condenar las muertes de más de 60 manifestantes en las protestas contra el Gobierno.En un video de la red social TikTok, Béjar sostuvo que la única manera de que el país se pacifique era con la dimisión de la mandataria del Perú.El obispo de Puno, Jorge Pedro Carrión, acusó a Béjar de estar "causando un grave daño a la Iglesia" y le solicitó la renuncia a la parroquia de Pucará y que "se tome un tiempo de descanso", a través de una carta.El párroco argentino renunció a la parroquia, solicitó un año sabático y regresó a la provincia de La Pampa, en el centro de Argentina, el 16 de enero.Ya en su país, el sacerdote volvió a manifestarse a favor de elecciones anticipadas y la promulgación de una nueva Constitución en Perú. Calificó de "nefastos" a los grupos de poder y apoyó al foro de la Runasur propuesto por el exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019)."Me animé a decir que la paz se conseguirá con la renuncia de la actual presidenta. No me arrepiento de haber dicho eso y lo diría 50 veces más. Asesinaron en tres horas, si no me equivoco, a 17 personas, muriendo otra más en el transcurso de los días posteriores, porque estaba herida", lamentó el sacerdote a medios argentinos.

