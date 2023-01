"¡Esto es una dictadura!": exasesor presidencial ucraniano condena al "régimen fascista" de Zelenski

https://sputniknews.lat/20230128/esto-es-una-dictadura-exasesor-presidencial-ucraniano-condena-al-regimen-fascista-de-zelenski-1135145402.html

Bajo el pretexto del conflicto con Rusia, en Ucrania se está formando "un régimen fascista", considera Oleg Soskin, exasesor del expresidente ucraniano Leonid... 28.01.2023, Sputnik Mundo

A mediados del 2022, Oleg Soskin predijo en una entrevista concedida a los medios de comunicación ucranianos la transformación de las FFAA de su país en un "Ejército universal de millones de personas que manejaría todo tipo de armas".Sin embargo, ahora admite que el gran problema del Ejército ucraniano es la movilización indiscriminada, cuando los ciudadanos de a pie son lanzados al campo de batalla mientras que muchos policías y otras fuerzas de seguridad permanecen en la retaguardia."Ya [los militares ucranianos] se han retirado de [la ciudad de] Soledar, ya está bloqueado el camino a [la ciudad de] Ugledar (…) Además, la situación con [el presidente de Ucrania, Volodímir] Zelenski, con su séquito, la corrupción, el soborno, el bandidaje, resulta que a los ucranianos los agarran donde pueden y envían [a las oficinas de alistamiento militar]. Ahora también dicen que la Policía, si alguien no se presenta a esta citación, y la citación es absolutamente ilegal, se inicia inmediatamente una causa penal contra él", comparte Soskin.En sus palabras, cientos de miles de hombres que sirven en la Policía Nacional, no son enviados a la zona de combate.La situación en Ucrania "está casi fuera de control"Soskin también observó que el descontento con la situación actual de Ucrania está creciendo entre los dirigentes occidentales que planean iniciar una investigación sobre el entorno de Volodímir Zelenski.Antes del anuncio del plan de EEUU de donar a Ucrania 31 tanques M1 Abrams, el exasesor presidencial había estimado que Ucrania necesita al menos 300 Abrams o 200 Leopard para tener éxito en el campo de batalla. Soskin planteó que suministrar 100-150 piezas de equipamiento occidental no ayudaría en nada y calificó este equipo de "barato". A principios de enero, el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, anunció que su país enviaría a Ucrania los cazacarros sobre ruedas galos AMX-10RC en un plazo de dos meses. A su vez, el pasado 22 de enero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no descartó la continuación de los envíos de material bélico al régimen de Kiev, incluidos los tanques de guerra Leclerc.El pasado 25 de enero, EEUU anunció su plan de donar a Ucrania 31 tanques M1 Abrams. Hasta entonces, Washington se había mostrado renuente a proporcionar estos carros de combate a Kiev, alegando las dificultades y el alto costo de su mantenimiento.Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia lleva a cabo una operación militar especial para defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.

