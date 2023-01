https://sputniknews.lat/20230130/iran-asegura-que-el-ataque-a-una-fabrica-militar-no-afecta-a-su-programa-nuclear-1135176669.html

Irán asegura que el ataque a una fábrica militar no afecta a su programa nuclear

Irán asegura que el ataque a una fábrica militar no afecta a su programa nuclear

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, aseguró que el ataque con drones contra una fábrica de municiones en Isfahán no afectará... 30.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-30T04:53+0000

2023-01-30T04:53+0000

2023-01-30T04:53+0000

internacional

irán

eeuu

israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/17/1127209256_0:46:3071:1774_1920x0_80_0_0_3716e840e750feff4cb76f7815043d48.jpg

En conferencia de prensa con el ministro de Relaciones Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Amirabdollahian reiteró que los daños provocados por este "cobarde ataque" fueron menores.Amirabdollahian confirmó que el ataque buscaba generar una sensación de inseguridad en Irán, pero no lo logró debido a que los sistemas de defensa lograron derribar al menos un dron y dos más cayeron en trampas defensivas, según detalló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.Hasta el momento, Teherán no ha señalado a algún grupo o Gobierno del ataque en contra de la fábrica de municiones Isfahán.Medios como Al Arabiya y el canal iraní Al Haddath presentaron reportes que vinculan el ataque con las fuerzas de seguridad de Israel, sin que hasta el momento se haya confirmado dicha información.En medios también circularon rumores sobre la supuesta participación de Estados Unidos en el atentado, pero el Pentágono declaró, a través de su vocero, Patrick Ryder, que sus fuerzas militares no participaron en la agresión.Por su parte, medios como The Wall Street Journal sostienen que funcionarios estadounidenses consideran que Israel fue el responsable de organizar el ataque, al margen de las amenazas que ha hecho en contra del programa nuclear de Irán.

https://sputniknews.lat/20230129/lo-que-se-sabe-del-ataque-en-una-fabrica-de-municiones-en-iran-1135171664.html

irán

eeuu

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, eeuu, israel