Pekín defenderá firmemente los intereses de las compañías chinas, incluida Huawei

PEKÍN (Sputnik) — China seguirá defendiendo firmemente los intereses legítimos de sus compañías, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores... 31.01.2023, Sputnik Mundo

El diario Financial Times había publicado que la administración Biden dejó de conceder licencias a las empresas norteamericanas que exportan productos a Huawei. "China defenderá con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus empresas", afirmó la portavoz en una rueda de prensa.Mao Nin remarcó que Pekín se pronuncia contra la generalización del concepto de seguridad nacional por parte de EEUU, el abuso del poder estatal y la represión de las firmas chinas. Las restricciones a la compañía Huawei, una de las precursoras del despliegue de las redes de internet móvil 5G, empezaron a aplicarse durante la presidencia de Donald Trump, los suministros podrían efectuarse solo con el visto bueno del Gobierno de EEUU. "El Departamento de Comercio de EEUU informó a varias compañías de que ya no otorgará más licencias para la transferencia de la tecnología norteamericana a Huawei", escribió Financial Times citando a "fuentes familiarizadas con los debates en el seno de la administración Biden". Otro medio, la agencia de noticias Bloomberg, había comentado que varios funcionarios de la administración Biden se pronuncian por la prohibición de todos los suministros a la china Huawei, que se sospecha de mantener vínculos con el Gobierno y con militares chinos.

