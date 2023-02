https://sputniknews.lat/20230202/a-mi-hijo-lo-ven-con-morbo-asi-ayudaria-la-hora-silenciosa-a-la-gente-hipersensible-en-el-super-1135293998.html

"A mi hijo lo ven con morbo": así ayudaría la "hora silenciosa" a la gente hipersensible en el súper

"A mi hijo lo ven con morbo": así ayudaría la "hora silenciosa" a la gente hipersensible en el súper

Walmart de México enfrenta una demanda colectiva mediante la cual el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Poder Judicial busca que la empresa... 02.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-02T19:35+0000

2023-02-02T19:35+0000

2023-02-02T19:35+0000

💗 salud

méxico

walmart

sociedad

estado de méxico

autismo

américa latina

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/02/1135294542_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cb1d5ae1cad8bd484eca2d7f329f4e12.jpg

Sin embargo, a pesar de que la cadena de supermercados aseguró en diciembre pasado que implementaría la medida, hasta la fecha, continúa haciendo caso omiso, aun cuando el artículo 58 de la Ley Federal del Consumidor del país latinoamericano establece que "los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen"."No hay mucha tolerancia de la sociedad"Ruth, madre de Omar, un joven con autismo que acude a la Fundación Todos Somos Iguales, que ofrece talleres y atención a niños, jóvenes y adultos con discapacidad de todo tipo en el municipio de Coacalco, Estado de México, compartió a Sputnik que una de las primeras barreras al acudir a este tipo de tiendas es el mal uso que los clientes hacen de los lugares reservados en el estacionamiento. Estos lugares siempre están ocupados por personas que no los necesitan, comenta, "entonces, nos tenemos que estacionar muy, muy lejos"."Ya al entrar, al buscar los artículos y desplazarse, si hay gente, las personas no se hacen a un lado, no, no, al contrario, los ven muy raros. Me ha tocado muchas veces que voltean a ver a mi hijo —él ya está grande y ya se le ve el bigote y la barba— entonces, así como que se quedan, 'pues es una persona', y, muchas veces, él ha empujado y la gente como que sí se ha molestado", cuenta Ruth.Cuando hablan por el micrófono, añade, Omar se perturba o se distrae. "Eso lo altera o, a veces, hay música y eso a él lo empieza a alterar, se empieza como a columpiar, así, mucho", sin embargo, por falta de sensibilización sobre esta condición, las personas voltean a ver a Omar y eso provoca que se altere aún más.Virginia, madre de Nancy, quien también acude a Todos Somos Iguales, cuenta a este medio que le gustaría mucho contar con una hora silenciosa en los centros comerciales, "que fuéramos varias personas a hacer nuestras compras con tranquilidad y con más confianza".Adriana, madre de Gabriel, otro beneficiario de Todos Somos Iguales que vive con hiperacusia —hipersensibilidad auditiva— y algunos rasgos del espectro autismo, también espera que se aplique dicha medida, "porque lo podría sacar a que hiciera sus compras, que él disfrutara sus compras, porque le gusta ir, pero también los ruidos y esperar, lo altera, entonces, disfrutaría ir a comprar y escoger lo que él quiere".Sputnik contactó a Walmart para conocer su postura y qué hará ante la acción colectiva en su contra, pero, al cierre de este trabajo, no recibió respuesta.¿Qué es el autismo?De acuerdo el doctor Felipe Cruz Pérez, del Programa de Funcionalización Cognoscitiva y Psicopedagógica para Personas con Trastorno del Espectro Autista de la Facultad de Psicología de la UNAM, el autismo está considerado dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Las características que permiten describir a esta condición, explica a Sputnik el doctor, se agrupan en dificultades en la comunicación; en la interacción social y en una serie de aspectos sensoperceptuales que se aglutinan en la hipersensibilidad.Sin embargo, precisa el especialista, también hay personas con autismo que presentan hiposensibilidad o, lo que es lo mismo, muy baja sensibilidad ya sea auditiva, táctil, olfativa, visual, etc. Por consiguiente, comenta Cruz Pérez, no es posible hablar de un solo cuadro prototípico del autismo, ya que existen distintos cuadros de manifestación de la condición autista.Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisan que, en el mundo, aproximadamente uno de cada 100 niños tiene autismo. Sin embargo, la estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. Incluso, añade el organismo internacional, algunas investigaciones bien controladas han registrado cifras notablemente mayores, mientras que la prevalencia de esta condición en muchos países de ingresos bajos y medianos es, hasta ahora, desconocida.Ahora bien, Cruz Pérez, quien formó parte del comité de expertos que participó en la elaboración de la Ley General para la Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista, que entró en vigor en México en mayo de 2015, explicó a Sputnik que no existen cifras del número de adultos que viven con TEA debido al alto costo económico y humano que implicaría, a nivel global, investigar la incidencia y distribución de esta condición.Además, critica Pérez, en muchos ámbitos, no solamente abiertos, sino en los específicos de la salud, la educación y el acceso a servicios, pareciera que se han quedado en la idea clásica de que el autismo solamente atañe a los infantes.La hora silenciosa en el mundoEn septiembre de 2018, la filial del supermercado Albert Heijn (HJ), al sur de Holanda, anunció que todos los martes, entre las 8 y las 9 de la mañana, implementaría la hora silenciosa, informó El País. Entre las medidas adoptadas se encuentra la disminución del sonido de la música, la atenuación de las luces y la reducción de los ruidos, entre otras.Con ello, HJ aseguró que esperaba facilitar la compra "a los clientes con un trastorno del espectro autista", para que puedan pasear por la tienda sin verse sobrepasados por el entorno bullicioso y, en apariencia, descontrolado.Por su parte, una de las cadenas de supermercados más grande de Nueva Zelanda, Countdown, introdujo en octubre de 2019 la hora silenciosa "para hacer las compras semanales más fáciles para aquellos con autismo o asuntos de ansiedad, así como personas mayores que quizá prefieran una experiencia de más bajo perfil".Tesco, una de las cadenas de supermercados dominante en el Reino Unido, también se sumó a la iniciativa y, en octubre de 2021, implementó la medida de forma permanente, cuatro años después de realizar los primeros ensayos.Mientras que, en octubre de 2022, Carrefour España extendió la hora silenciosa en sus 147 centros Carrefour Market.En todos estos casos, los clientes coinciden en que la medida permitió una mejor inclusión de las personas con hipersensibilidad o TEA.¿Y en México?Una vez que el Instituto Federal de Defensoría Pública dio a conocer la noticia, diversos usuarios externaron su opinión sobre la hora silenciosa. Sin embargo, mientras que algunos consideran que se trata de una iniciativa "excelente", para otros sería más fácil que la tienda proporcione "audífonos supresores de ruido"."Una hora es muy poco para surtir la despensa, que no es mejor audífonos especial para menor ruido? Es muy ambigua la solicitud, pues que pasa si un cliente hace ruido? Recibe una llamada o niños gritando? No creo esa sea la solución (sic.)", escribió un hombre en su cuenta de Twitter.Otra persona consideró que es muy importante dar la apertura para que haya más oportunidades para todo tipo de personas. "Creo que es importante si ya hay ciertas cadenas que dan prioridad a personas de la tercera edad, ¿por qué no a otras personas con capacidades diferentes también? Entonces, se me hace una propuesta interesante y yo creo que no estaría de más ya poder aplicarla lo más pronto posible para que esas personas se sientan parte también del entorno, porque, al final de cuentas, todos somos parte de la misma comunidad", apuntó.Por su parte, el doctor Felipe Cruz Pérez apuntó que, desafortunadamente, este tipo de acciones terminan siendo intentos aislados. "Muchas veces hay toda una serie de reivindicaciones y compromisos sociales y públicos que se adquieren, pero que no se cumplen", explicó.Sin embargo, reconoce que se trata de un paso muy importante y recuerda que es necesario seguir avanzando en la homologación de leyes que permitan la inclusión e integración de todas las personas, no solamente con trastorno del espectro autista sino para toda la población que así lo requiera.Por consiguiente, Cruz Pérez considera necesario que la difusión y sensibilización acerca de los trastornos del neurodesarrollo y de las distintas condiciones que se enfrentan en el desarrollo de la infancia, se realicen, además de en los ámbitos escolares, en los ámbitos sociales.

https://sputniknews.lat/20221024/crean-primer-mecanismo-de-diagnostico-para-autismo-en-poblacion-latinoamericana-1131801876.html

https://sputniknews.lat/20220212/sindrome-de-asperger-el-corazon-del-libro-los-caminos-azules-1121559217.html

https://sputniknews.lat/20200402/ser-autista-en-latinoamerica-un-estado-ausente-autodidactismo-y-redes-de-apoyo-1090990198.html

https://sputniknews.lat/20200402/la-dificultad-de-ser-autista-en-los-tiempos-del-coronavirus-1090986810.html

https://sputniknews.lat/20211112/amistoso-con-el-autismo-un-programa-en-mexico-que-lucha-por-la-inclusion-en-los-espacios-publicos-1118186134.html

https://sputniknews.lat/20180810/autismo-causa-neuronas-dopaminrgicas-1081090456.html

méxico

estado de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

💗 salud, méxico, walmart, sociedad, estado de méxico, autismo, 📝 reportajes