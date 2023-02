https://sputniknews.lat/20230206/serbia-no-quiere-entrar-en-la-otan-y-la-mayoria-de-los-ciudadanos-apoya-a-rusia-1135445836.html

"Serbia no quiere entrar en la OTAN" y la mayoría de los ciudadanos apoya a Rusia

"Serbia no quiere entrar en la OTAN" y la mayoría de los ciudadanos apoya a Rusia

El presidente del país, Aleksandar Vucic, declaró que su país no quiere entrar en la OTAN. Al mismo tiempo, un estudio británico-estadounidense demostró que no... 06.02.2023, Sputnik Mundo

Añadió que Belgrado impedirá que Kosovo ingrese en la ONU y puede conseguirlo.La insurgente provincia serbia, poblada mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su secesión, que hasta la fecha fue reconocida por más de 100 países, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán, Argentina, Brasil y muchos otros Estados.La mayoría de los serbios se opone a que su país sea miembro de la OTAN y está contra las sanciones antirrusasUn estudio de la organización británico-estadounidense Henry Jackson Society mostró que el 31,6% de los serbios está definitivamente en contra, el 12,7% probablemente en contra y el 23% probablemente a favor. El 15,1% está totalmente a favor, el 7,1% no votaría y el 10,4% no sabe.En cuanto a la dependencia de los grandes países en política internacional, el 54,1% de los encuestados en Serbia aseguraron que debería ser Rusia, el 22,6% la UE, el 9,7% China, el 1,7% Francia, el 1,2% Estados Unidos, y el 0,6% Reino Unido.Los datos de la encuesta también mostraron que a pesar de la presión de la UE sobre Belgrado, el 53,3% los ciudadanos del país quieren permanecer neutrales ante el conflicto de Ucrania. Mientras que el 35,8% de los encuestados cree que Serbia debería apoyar a Rusia, el 4,4% expresa su apoyo a Ucrania y el 6,5% no contestó.Los autores del sondeo también preguntaron sobre las sanciones a Rusia en caso de que la UE hiciera una de las siguientes cosas:Planteamiento alternativo: la UE pagará a los ciudadanosLa organización propone un planteamiento alternativo, ayudas económicas directas a los serbios por el aumento de la factura energética en sus cuentas bancarias personales. Una de las autoras del estudio Elena Ivanova comentó los resultados considerándolos lógicos por varias razones.En su opinión, el bombardeo de Yugoslavia en 1999 y la posición de Moscú sobre Prístina son unas de las razones de este resultado."Cuando preguntamos a los ciudadanos por qué consideraban que las relaciones con la UE eran peores de lo que eran, uno de los principales factores fue precisamente que la UE apoyaba el bombardeo de la OTAN. La otra es la actitud hacia Kosovo, donde, como todo el mundo sabe, Rusia no reconoció a Kosovo como país independiente, así que en este sentido los ciudadanos de ese país sienten que Rusia está de su parte mientras que Occidente, en cambio, no", explicó.Agregó que otra razón es el proceso de adhesión a la UE, en el que la mayoría de ciudadanos sencillamente ya no cree y un número menor quiere ingresar en la comunidad política porque se siente chantajeado por el bloque.Por cierto, la organización Henry Jackson Society con sede en Londres, enumera en su página web como uno de sus principales objetivos la promoción de "la democracia liberal, que debe ser un ejemplo para el mundo" y "el fuerte apoyo al Ejército británico, a Estados Unidos, a la UE y a otras democracias".La organización hereda la tradición de Henry Jackson, senador estadounidense de larga trayectoria, también conocido como ferviente partidario de la guerra de Vietnam.

