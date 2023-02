https://sputniknews.lat/20230207/el-incidente-del-globo-chino-demuestra-la-debilidad-del-sistema-de-defensa-aerea-de-eeuu-1135463172.html

El incidente del globo chino demuestra "la debilidad" del sistema de defensa aérea de EEUU

El globo chino "no amenazó a nadie y no destruyó nada", opina a Sputnik Pavel Kamennov, politólogo e investigador de la Academia de Ciencias de Rusia.

Unos días antes, el aerostático chino había entrado en el espacio aéreo del noroeste de EEUU desde las islas Aleutianas, vía Alaska y Canadá, y estuvo sobrevolando durante días "lugares delicados" en la parte continental del país. Más tarde, el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, al confirmar el derribo del globo chino afirmó que este objeto era utilizado para "vigilar instalaciones estratégicas" del país norteamericano.Esto afectó y perjudicó gravemente los esfuerzos y avances de ambas partes en la estabilización de las relaciones chino-estadounidenses desde la reunión de ambos líderes en Bali, comunicaron desde el Gobierno chino al jefe de la Embajada estadounidense en el país asiático. El globo "no amenazó a nadie, no destruyó nada"No obstante, China adoptó una postura equilibrada ante el incidente, declara Pavel Kamennov, politólogo y destacado investigador del Instituto de China y Asia Moderna de la Academia de Ciencias de Rusia.La cuestión principal es que se violó el espacio aéreo, opina el analista. Pero Pekín ya pidió disculpas. Sin embargo, continúa el investigador, incluso antes de que comenzara la investigación, "el globo fue calificado inmediatamente de 'globo espía', al parecer simplemente porque consideran a China una amenaza para la seguridad nacional por cualquier motivo".La parte china atribuyó el incidente a causas de fuerza mayor mientras Washington ignoró los hechos e insistió en el uso indiscriminado de la fuerza contra el objeto aéreo civil. El experto destaca una peculiaridad de este tipo de globos."Tienen una superficie reflectante muy pequeña. Toda su envoltura es de plástico, y la cápsula que transporta el globo es muy pequeña. Hace falta un gran esfuerzo para detectar un objeto con localizadores y derribarlo", detalla. El sistema de defensa aérea continental estadounidense es "impotente"Solo un avión F-22 de quinta generación con una potente estación de radar podría alcanzar el globo, estima a Sputnik Konstantin Sivkov, vicepresidente de la Academia de Ciencias de Rusia de Misiles y Artillería, capitán de primera de la reserva.Agrega que era imposible derribar el globo a las altitudes a las que volaba con una instalación en tierra y solo el F-22 Raptor, con su potente radar, podría alcanzar una altitud tan elevada. Los F-15 y F-16 simplemente no podían verlo, cree. El incidente del globo refleja el creciente sentimiento antichino en EEUU, pero no representa un revés permanente en sus relaciones, opina."La duración del incidente dependerá de si Estados Unidos sigue adoptando a corto plazo medidas para empeorar las relaciones chino-estadounidenses. Si no hay mucha acción por su parte en este sentido, podemos esperar que Blinken llegue a China antes de mayo", comparte. Al mismo tiempo el analista estima que la administración Biden sigue intentando mantener el contacto con China. Sin embargo, cree que Pekín debe reaccionar de forma más contundente ante las diversas provocaciones de Washington y estar preparado para luchar y reaccionar sabia y hábilmente ante los desafíos procedentes de Occidente.Es este contexto la amenaza de un globo chino a EEUU era claramente exagerada, señala el experto. El incidente técnico se convirtió en un acontecimiento político, en gran parte debido al sentimiento antichino en Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países "ya se habían agravado" antes del globoBiden debe atender constantemente a los sentimientos antichinos, afirmó el experto Zhou Rong, trazando el vínculo entre la visita aplazada y el incidente del aerostático. El viaje de Blinken estaba previsto inicialmente para tratar la crisis ucraniana, el conflicto en el estrecho de Taiwán y la presión sobre China en cuestiones económicas."Cancelar la visita ahora no significa que Blinken no vaya a visitar China en el futuro, porque los resultados de las conversaciones entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo de EEUU Biden al margen de la cumbre del G20 siguen siendo relevantes. Al mismo tiempo, demócratas y republicanos han llegado a un consenso para hacer frente a Pekín. Biden tiene que atender esta petición. Las fuerzas antichinas del país deberían ver con buenos ojos la dura postura que ha adoptado frente a China", destaca el investigador. Sin embargo, incluso antes del globo, las tensiones en las relaciones chino-estadounidenses ya se habían agravado, admite. Esta escalada la provocó el anuncio del presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, del derecho a visitar libremente Taiwán y el viaje a la isla del antiguo jefe del Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos, Philip Davidson, quién es conocido por sus provocadoras declaraciones. El cálculo estadounidense podría ser que al país asiático reaccionara con dureza ante semejante "preparación artillera" de Washington y tal vez incluso cuestionara la puntualidad de la llegada de Blinken a Pekín, opina Zhou Rong.China, por su parte, no cedió a la presión estadounidense. En Pekín había cierta esperanza de establecer un diálogo con Washington con las conversaciones. Al cancelar la visita, Estados Unidos demostró que el diálogo con China no era una prioridad para ellos, concluye el investigador. "Además, no hay indicios de que Washington tenga alguna idea constructiva para empezar a restablecer las relaciones económicas y políticas con Pekín", subraya.

