Además de Bogotá, ¿qué otras capitales latinoamericanas no tienen metro?

Además de Bogotá, ¿qué otras capitales latinoamericanas no tienen metro?

Tras la reciente inauguración de la flamante Línea 1 del Metro de Quito, son 10 las capitales de la región que todavía no cuentan con un sistema de transporte... 08.02.2023

Desde la década de 1940, en que el alcalde de la ciudad de Bogotá, Carlos Saenz de Santamaría (1942-1944), prometió la planificación y construcción de un sistema de metro para una ciudad en aquel entonces de 400.000 habitantes, los bogotanos continúan esperando el desarrollo del proyecto.Incluso han sido testigos de como Medellín, segunda ciudad del país, inauguró su propio sistema de metro en 1995. La capital colombiana seguía entonces enfrascada en promesas y discusiones.El sueño pareció reactivarse en la segunda década del siglo XXI, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y el alcalde de ese momento, Enrique Peñalosa, ratificaron la creación de la empresa estatal Metro de Bogotá en septiembre de 2016.Sin embargo, en pleno 2023, los desacuerdos entre la Alcaldía de Bogotá, ahora en manos de Claudia López, y el presidente colombiano, en esta ocasión Gustavo Petro, sobre la forma en la que debe construirse el subterráneo. Uno de los principales puntos de desacuerdo pasa ahora por si el sistema debe hacerse por debajo de la tierra o por elevación.Capitales latinoamericanas que no cuentan con metroEn la actualidad, la gran mayoría de las capitales de la región cuenta con al menos una línea de metro, siendo la inauguración de la Línea 1 del Metro de Quito en diciembre de 2022 el último episodio en la lista. Hasta ese momento, la capital ecuatoriana integraba la lista de capitales latinoamericanas que no conocían de este sistema.Bogotá, Asunción, Montevideo, La Paz, San José, Managua, San Salvador, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala y La Habana son las 10 capitales de la región que no cuentan con un sistema de metro. Las razones van desde motivos demográficos, al no contar con una cantidad de habitantes que justifique la inversión, hasta argumentos geográficos y económicos.Por ejemplo, la ciudad de La Paz tiene accidentes geográficos que imposibilitan la construcción de un sistema de túneles para el desarrollo de un proyecto de tal magnitud e incluso se dificulta la posibilidad de proyectar un metro elevado o de superficie. Sin embargo, el sistema de teleféricos que cubre las quebradas de la capital boliviana suple esa necesidad.En el caso de Montevideo, se estima que la composición del subsuelo de la capital uruguaya, principalmente rocoso, "implica que el trabajo de construcción sea sumamente costoso", afirmó Alción Cheroni, exsecretario de la Comisión de Obras y Servicios de la Junta Departamental de Montevideo.Sistemas de Metro de América LatinaEl primer sistema de trenes metropolitanos de América Latina fue el subterráneo de Buenos Aires, conocido de forma coloquial como Subte, inaugurado en 1913. El más reciente es el Metro de Quito, lanzado en diciembre de 2022.En la actualidad, existen 23 sistemas de metro en la región, siendo Brasil el país que tiene más proyectos en funcionamiento (Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília y Porto Alegre).El Metro de la Ciudad de México es el más grande de la región y se destaca como el decimotercero del mundo en longitud, el que más personas transporta al año en toda América después del Metro de Nueva York y el noveno del mundo en ese rubro. Inaugurado en 1969, cuenta con 12 líneas y 195 estaciones.El sistema de metro más desarrollado y moderno de América Latina —una distinción recibida en la cena anual de Metro Rail de Londres—, es el Metro de Santiago de Chile, con siete líneas y 136 estaciones operativas y dos líneas en construcción a inaugurar en 2030.El pasaje de metro más caro de la región es del Metro de Santiago, con un boleto de entre 0,90 y 1,12 dólares, dependiendo del horario, mientras que el boleto de metro más económico se encuentra en el Metro de Caracas con un valor de 0,02 dólares.ArgentinaBrasilChileColombiaEcuadorPuerto RicoMéxicoPanamáPerúRepública DominicanaVenezuela

