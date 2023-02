https://sputniknews.lat/20230208/biden-y-su-discurso-del-mal-estado-de-la-union-1135547568.html

Biden y su discurso del 'mal estado' de la Unión

Biden y su discurso del 'mal estado' de la Unión

En la intervención de Biden, no ha habido sorpresas. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, visita África, a lo que el jefe de la diplomacia europea, Josep... 08.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-08T19:05+0000

2023-02-08T19:05+0000

2023-02-08T19:05+0000

octavo mandamiento

joe biden

discurso

áfrica

serguéi lavrov

brasil

luiz inacio lula da silva

represión

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/08/1135547406_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1fae0af613878f1045f424eaad0a8f37.png

Biden y su discurso del 'mal estado' de la Unión Biden y su discurso del 'mal estado' de la Unión

¿Discurso electoralista de Biden?Este martes el mandatario estadounidense, Joe Biden, brindó el discurso del Estado de la Unión, que marca el ecuador de su gestión. En su intervención, entre otras cosas, Biden calificó a la operación militar especial de Rusia en Ucrania como una "prueba para los siglos" tanto para su país, como para el mundo entero. Por otra parte, destacó que Washington "busca competencia, no conflicto" con Pekín.Respecto a esta intervención del inquilino de la Casa Blanca, el analista internacional Eduardo Luque incide en que Biden utilizó una retórica grandilocuente, debido a que los resultados tangibles de su política no dan la imagen que quiere.Lavrov visita África, Borrell muestra su racismoNueva gira del ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, para visitar Mali y Mauritania, algo que ha vuelto a poner nerviosa a Europa. En este sentido, al inaugurar la conferencia del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre manipulación de la información e interferencias extranjeras, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, consideró que países como Mali y Eritrea "son países fáciles" para lo que él considera la "información falsa" de Rusia.Lavrov recordó que no es la primera vez que Borrell se dirige despectivamente al referirse a los países africanos, sino que Borrell "no sabe ocultar el carácter racista de su visión del mundo".Lula y la revuelta de los ricosLa operación "Lesa Patria" lanzada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil busca detener policías y militares relacionados con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado el pasado 8 de Enero. Ya han detenido a cuatro oficiales, entre los que se encuentra el jefe del departamento operacional de la Policía Militar en el Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto.El presidente Lula declaró que el hecho fue "una revuelta de ricos que perdieron las elecciones", y llamó a realizar cambios en el país para que "no sea gobernado por una pequeña parte de la sociedad". Bolsonaro anunció que en algunas semanas volverá a Brasil para liderar a la oposición para que "Brasil no caiga en el Socialismo o el Comunismo".Raphael Machado Silva, abogado y analista brasileño, presidente de la asociación Nova Resistencia, opina que "por ahora, la mayoría de los financiadores identificados son pequeñas y medianas empresas de varias partes de Brasil [...], sectores nacionales de la agro ganadería, de las iglesias evangélicas, sectores medios, unos pocos grandes empresarios. Fue más una revuelta de clases medias".Ecuador suministra bombas lacrimógenas a Perú para reprimir las protestasEl gobierno de Guillermo Lasso entregará un arsenal de 6.000 bombas lacrimógenas de 37 milímetros, 5.000 cartuchos de 12 milímetros y 1.000 granadas de mano, al Gobierno peruano de Dina Boluarte. Estas armas de represión solicitadas por Lima a Quito integraron un arsenal de una entrega de 12.000 bombas lacrimógenas cedidas por el expresidente peruano Martín Vizcarra a su entonces par ecuatoriano Lenín Moreno, para reprimir las protestas antigubernamentales de 2019.Al respecto, el politólogo y especialista en Consultoría política, Adrián Fernando Malla, avisa que "los contexto en los cuales estos gobiernos solicitan y reciben estos préstamos de bombas lacrimógenas y de armamento para controlar las movilizaciones legitimas del pueblo […], son para poder someter y nuevamente retomar este discurso del 'enemigo interno' que se ejecutaba bastante dentro de las operaciones del Plan Cóndor".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

brasil

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, discurso, áfrica, serguéi lavrov, brasil, luiz inacio lula da silva, represión, perú, аудио