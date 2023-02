Mariposas: las eternas ignoradas que están en riesgo en América Latina

"Nuestro proyecto Friend of the Earth pretende fomentar las prácticas agrícolas sostenibles mediante auditorías de certificación (…) Gracias a la certificación de sostenibilidad de Friend of the Earth nuestro objetivo es reducir este impacto tanto como sea posible, de hecho, los criadores y agricultores para obtener nuestra certificación deben cumplir con muchos requisitos que protegen, entre otras cosas, la biodiversidad local", agregó Passoni.