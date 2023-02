https://sputniknews.lat/20230209/cancilleria-rusa-eeuu-ha-desatado-una-guerra-hibrida-total-con-riesgo-real-de-un-choque-militar-1135553797.html

Cancillería rusa: "EEUU ha desatado una guerra híbrida total con riesgo real de un choque militar"

Cancillería rusa: "EEUU ha desatado una guerra híbrida total con riesgo real de un choque militar"

Estados Unidos ha emprendido una guerra híbrida total contra Rusia que conlleva un riesgo real de choque militar entre las dos potencias nucleares, advirtió... 09.02.2023

Además, la dependencia aseveró que el tratado Nuevo START de cooperación para el desarme nuclear, signado entre Moscú y Washington, está seriamente comprometido por las hostilidades estadounidenses contra Rusia expresadas en su continua asistencia militar a Ucrania."Una vez más, llamamos la atención sobre la agresiva política de Washington, con su objetivo declarado de infligir una 'derrota estratégica' a Rusia en Ucrania, que recibe cada vez más armas e instructores, mercenarios, personal militar de EEUU y otros Estados miembros de la OTAN", apuntó la dependencia rusa."Así como sobre la confrontación fomentada por parte de la actual Administración estadounidense en todos los ámbitos de la interacción bilateral interestatal que hacen imposible llevar a cabo los negocios 'como de costumbre'", añadió.El tratado de reducción de arsenal nuclear contempla actividades bilaterales de inspección en ambos países. Sin embargo, Rusia ha retirado temporalmente sus instalaciones estratégicas y consideró que la maniobra no contradice el tratado, sino que respeta sus principios de paridad e igualdad de derechos de las partes."Como resultado de las restricciones antirrusas impuestas por Washington, la capacidad de la Federación de Rusia para llevar a cabo inspecciones en territorio estadounidense sin obstáculos quedó bloqueada, lo que creó una clara ventaja unilateral para la parte estadounidense", apuntó.La actual política de Washington, acusó Moscú, es "totalmente incoherente" con los principios del acuerdo de desarme nuclear en materia de fortalecer una nueva relación estratégica basada en la confianza mutua, además de guiarse por un principio de seguridad indivisible y avanzar en la reducción del papel y la importancia de las armas nucleares.Rusia recordó que hizo una declaración en la que asegura que el tratado solo puede ser viable si Estados Unidos no aumenta en cantidad y calidad sus sistemas antimisiles. Sin embargo, Washington ha hecho lo contrario durante años, pese a las objeciones claras de Moscú."Antes de acusar a la Federación de Rusia de 'incumplir' las disposiciones del tratado Nuevo START, EEUU debería haber resuelto los problemas de larga data de la exclusión ilegítima del Tratado de una gran parte de sus armas estratégicas ofensivas, que Washington declaró rediseñadas o renombró para que ya no se rigieran por el Tratado", recriminó Moscú.Rusia, además, acusó al Gobierno de Ucrania de intentar golpear las instalaciones de las armas estratégicas ofensivas rusas, "con la manifiesta asistencia militar, técnica, informativa y de inteligencia estadounidense".No obstante, la Cancillería rusa aseveró que mantiene un compromiso invariable con el tratado Nuevo START en busca de la seguridad y la estabilidad internacionales.

