La revelación de Hersh sobre el sabotaje del Nord Stream "causará muchos problemas a mucha gente"

El periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh es famoso por haber descubierto la masacre estadounidense de civiles vietnamitas en My Lai

2023-02-10T21:43+0000

2023-02-10T21:43+0000

2023-02-10T21:43+0000

Destacados analistas bélicos han elogiado al veterano reportero de investigación estadounidense Seymour Hersh por exponer la culpabilidad estadounidense en el sabotaje del gasoducto Nord Stream.La explosiva declaración de Hersh en su blog personal citó a una fuente de inteligencia de EEUU, que reveló que un equipo de buzos de la Armada norteamericana plantó explosivos en los oleoductos Nord Stream 1 y 2 bajo el mar Báltico en junio pasado al amparo de los ejercicios militares BALTOPS 22 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Las secciones de ambos gasoductos, construidos para transportar grandes volúmenes de gas de Rusia a Alemania, explotaron el 26 de septiembre de 2022. Hersh dijo que el Pentágono ordenó a las fuerzas armadas noruegas que apretaran el botón.Mucho antes del conflicto en Ucrania, EEUU había presionado a Alemania para que no permitiera la apertura de la ruta de suministro construida por la empresa energética nacional rusa Gazprom, la que todavía estaba sin usarse en el momento de la explosión.Ritter señaló que no estaba sorprendido por los intentos de los principales medios de ignorar la historia. Sin embargo, añadió que Hersh no tenía que preocuparse por promocionarlo."No creo que vayas a ver a Seymour Hersh tratando de mediatizar a esta cosa. Se va a promocionar sola", señaló el experto.Terrorismo ambientalEl escritor, autor y abogado Dan Kovalik le indicó a Sputnik que la historia de Hersh debería ser "enorme", pero los medios del establishment no estaban interesados."Dice todo lo que necesitas saber, lo que él escribió en Substack en lugar de escribirlo para The New Yorker, como solía hacerlo, o para The New York Times", declaró Kovalik, lo que solo demuestra que "la prensa convencional es muy pobre en cuanto a su periodismo".El activista por la paz llamó al sabotaje "el mayor acto de terrorismo ambiental en la historia mundial conocida".Kovalik también expresó poca fe en los gobiernos de Alemania, Dinamarca o Suecia para investigar el crimen cometido frente a sus costas del mar Báltico, "porque también los implica a ellos"."Particularmente con Alemania, han sufrido un daño económico incalculable debido a esto. Y, sin embargo, no han luchado ni se han preocupado por eso", explicó.Sin embargo, no haría falta el detective de ficción televisiva Colombo para averiguar quién lo hizo, argumentó el escritor, señalando la amenaza del presidente estadounidense, Joe Biden, semanas antes de que Rusia lanzara su operación de desnazificación en Ucrania."Si Rusia invade... entonces ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin", dijo Biden a los periodistas en una conferencia de prensa con el canciller alemán, Olaf Scholz. Cuando se le preguntó si eso estaba en su poder, Biden respondió: "Lo haremos, te lo prometo, podremos hacerlo" expuso.Además, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EEUU, Victoria Nuland, arquitecta del golpe de Estado del Euromaidan de 2014 en Kiev, dijo en una audiencia en el Senado de EEUU el 27 de enero que ella y la Casa Blanca estaban "muy complacidos de saber que Nord Stream 2 es ahora... un trozo de metal en el fondo del mar", recordó Kovalik."Tienes a Biden que prometió que se iba a deshacer de Nord Stream y lo hizo. Y luego tienes a funcionarios como Victoria Nuland, jactándose recientemente de que había sido destruido", expresó Kovalik. "El propio Seymour Hersh a menudo ha utilizado fuentes anónimas, y siempre, en historias que resultaron ser ciertas".Trabajo exitoso de los mediosEl analista de relaciones internacionales y seguridad, Mark Sleboda, dijo a Sputnik que la prensa tradicional ha tratado con frialdad a Hersh por su voluntad de desafiar la narrativa oficial sobre las guerras de Estados Unidos en Afganistán, Irak y Siria.Sleboda señaló que el artículo de Hersh contradice el presunto mensaje SMS filtrado de la ex primera ministra británica Liz Truss al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, minutos después de la explosión del oleoducto, diciendo simplemente "ya está hecho", culpando a Washington.El analista también señaló a "Victoria Nuland riéndose con aire de suficiencia frente al Congreso, diciendo cuán gratificada está la Administración [de Biden] de que [el Nord Stream] sea un trozo de metal en el fondo del mar Báltico", y señaló que Estados Unidos "estaba haciendo todo lo posible para impedir que Nord Stream 2 sea completado, y cuando lo fue, dijeron, nos vamos a deshacer de él. Y lo hicieron"."Y entonces todo el mundo dice: 'Bueno, ¿entonces quién voló su propio oleoducto? Rusia'", se burló Sleboda. "Quiero decir, vamos, solo son propagandistas. Ni siquiera se lo creen", finalizó.

