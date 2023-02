https://sputniknews.lat/20230212/para-armas-siempre-hay-dinero-para-salud-no-miles-protestan-en-madrid-por-la-sanidad-publica-1135690250.html

"Para armas siempre hay dinero, para salud no": miles protestan en Madrid por la sanidad pública

Miles de manifestantes salieron a las calles centrales de Madrid para defender la sanidad pública y protestar contra el "desmantelamiento" de la Atención... 12.02.2023, Sputnik Mundo

Con reclamos como: "Para el rey, armas y clero siempre hay dinero. Para salud o pensión, NO" y "Ayuso, cobarde, el pueblo está que arde", cuatro extensas columnas de ciudadanos partieron rumbo a la plaza de Cibeles de la capital, donde los organizadores tienen previsto leer un manifiesto para enunciar sus principales demandas.La marcha se produce en plena crisis de la Atención Primaria, tras la huelga indefinida de médicos de familia y pediatras que dura ya más de nueve semanas. Muchas de personas llegaron a la manifestación junto a sus padres, hermanos y amigos.A veces, algunos municipios de Madrid no tienen urgencias extra hospitalarias."Vivimos en el municipio Soto del Real y si los niños tienen un accidente no tenemos urgencias extra hospitalarias y para llegar al hospital tardamos más de media hora", manifestó a la Vanguardia Elida Cardona, técnica de publicad. No es la primera manifestación en el país. El 16 de enero, decenas de miles de trabajadores de salud salieron a las calles de Madrid para recriminar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo que consideran un desmantelamiento del sistema de sanitario pública. Los médicos y enfermeros señalaron que las autoridades están desmantelando los servicios públicos en beneficio de proveedores privados. "En los tres meses que han pasado desde el 13N las cosas no han hecho más que empeorar. Ahora más que nunca es fundamental estar al lado de los sanitarios, que están luchando como nosotros para la salvaguardia de la Atención Primaria”, explicó a el Diario José Luis Yuguero, coordinador de la manifestación.Madrid no es la única comunidad en el país con este problema. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana sigue siendo la de ganar tiempo dando largas a un colectivo que lejos de atender sus demandas, se le continua despachando sin comprometerse a nada en concreto.

