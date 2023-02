https://sputniknews.lat/20230214/bloomberg-el-petroleo-ruso-ha-resistido-las-sanciones-occidentales-y-hasta-ha-crecido-1135766822.html

'Bloomberg': el petróleo ruso ha resistido las sanciones occidentales y hasta ha crecido

Aunque el objetivo de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) era mermar la producción petrolera rusa, la realidad indica que el país euroasiático realizó la... 14.02.2023, Sputnik Mundo

Los paquetes de sanciones occidentales en contra de Rusia han aumentado paulatinamente a medida que se alarga el conflicto en Ucrania, que está por cumplir un año. Sin embargo, la posición de Moscú como potencia energética global ha sido difícil de derribar. La agencia estadounidense Bloomberg, especializada en economía y finanzas, publicó un artículo en el que asegura que hay "pocos indicios de que las sanciones internacionales o la salida de algunas grandes empresas occidentales perjudicaran directamente a las denominadas operaciones upstream de Rusia". Eso quiere decir que todo el proceso productivo del petróleo ruso —desde el análisis geológico hasta la extracción, la refinería y la venta— prácticamente no ha sido afectado. Tras el anuncio de que el país gobernado por Vladímir Putin recortará la producción de petróleo en 500.000 barriles diarios en marzo, en represalia a las sanciones de Washington y Bruselas, diversos especialistas consideraron que, por fin, las afectaciones a la industria energética rusa estaban surtiendo efecto, ya que Rusia, dijeron, no tenía la capacidad de mantener sus viejos volúmenes de producción. Pero Rusia tiene otros datos De acuerdo con datos de la industria petrolera de Rusia a los que Bloomberg tuvo acceso, las empresas de esa nación perforaron una profundidad total de más de 28.000 kilómetros en 2022. Particularmente, el número total de pozos iniciados incrementó a más de 7.8000, casi 7% más, mientras que la mayoría de las compañías petroleras clave superaron sus resultados del año pasado. "El año pasado [2022], las empresas rusas realizaron la mayor cantidad de perforaciones en sus yacimientos petrolíferos en más de una década", precisó Bloomberg. ¿Cuáles fueron los factores que ayudaron a la industria petrolera de Rusia a mantenerse en marcha? Tras el inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, las grandes empresas occidentales como BP, Shell y Exxon Mobil Corporation abandonaron las inversiones multimillonarias en Rusia. Adicionalmente, algunos de los principales proveedores de servicios internacionales salieron del país, mientras que Europa introdujo una "restricción integral de exportaciones de equipos, tecnología y servicios para la industria energética en Rusia". Sin embargo, en 2021, los principales proveedores internacionales representaron únicamente el 15% del segmento total de servicios petroleros del país, según datos de Vygon Consulting. En contraste, los productores nacionales como Rosneft PJSC, Surgutneftegas PJSC y Gazprom Group constituyen la mayor parte del mercado. Por otro lado, algunos de los proveedores más importantes de servicios petroleros de Occidente no abandonaron Rusia. Por ejemplo, SLB y Weatherford International Plc continúan sus operaciones en ese país, aunque con algunas limitaciones. De acuerdo con Olivier Le Peuch, director ejecutivo de SLB, la estructura corporativa de la empresa le permite trabajar en Rusia mientras cumple a cabalidad con las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Paralelamente, Halliburton y Baker Hughes vendieron sus negocios en el país a la gerencia local, lo que, en palabras del analista energético Victor Katona, permitió a Rusia conservar personal y experiencia. En lo que respecta a la necesidad de Moscú de obtener alta tecnología de Occidente, Mikhalchuk explicó que "estos problemas se resuelven gracias a las importaciones a través de intermediarios en estados amigos o encontrando proveedores alternativos en China". En cuanto a la baja capacidad de Rusia para almacenar petróleo a gran escala, las tasas de procesamiento en las refinerías rusas en los primeros 8 días de febrero estuvieron un 2% por encima de los niveles de enero, con poco más de 5,8 millones de barriles por día, tal como muestran datos de la industria consultados por Bloomberg. En ese sentido, apunta el medio, no hay "evidencia de que la prohibición de la Unión Europea sobre las importaciones de crudo del 5 de diciembre haya causado problemas comparables, con la producción rusa manteniéndose estable en los dos meses transcurridos desde entonces". Incluso, señala Bloomberg, la capacidad disponible en los inventarios de petróleo ruso estaba por encima de los 25 millones de barriles al 10 de febrero, en comparación con los 20 millones de barriles del año pasado, cuando el país euroasiático se vio obligado a reducir la producción. En tanto, el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, informó el 13 de febrero que, este año, Rusia tiene previsto enviar más del 80% de las exportaciones de petróleo y el 75% de los productos derivados del petróleo a países amigos.Los precios del petróleo y el gas aumentaron drásticamente en los países europeos debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar especial en Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de productos energéticos.El 5 de diciembre, la Unión Europea (UE) tomó la decisión de imponer un tope al precio del petróleo ruso.

