Esta fue la polémica visita de varios legisladores de Uruguay a las Islas Malvinas

Si bien Uruguay reconoce la soberanía argentina, diputados oficialistas uruguayos visitaron las Islas Malvinas invitados por el Reino Unido y defendieron la... 14.02.2023, Sputnik Mundo

A pesar de que Uruguay apoya formalmente el reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, el reciente viaje de una delegación de diputados uruguayos a las islas ocupadas por el Reino Unido desde 1833 volvió a generar malestar en Buenos Aires.El 23 de enero, partió hacia las Islas Malvinas una delegación integrada por cuatro diputados de los partidos que integran la coalición que respalda al Gobierno de Luis Lacalle Pou: Pedro Jisdonian por el gobernante Partido Nacional, Felipe Schipani por el Partido Colorado, Silvana Pérez Bonavita por Cabildo Abierto y Luis González por el Partido Independiente.La invitación a los legisladores provino del propio Gobierno británico, que junto a los parlamentarios envió a su embajadora en Montevideo, Faye O'Connor. Antes de partir, Schipani aclaró al noticiero uruguayo Subrayado que la visita "no supone ningún condicionamiento" y que los legisladores respetan la postura histórica de Uruguay, que reconoce la soberanía argentina sobre el archipiélago del Atlántico Sur.Durante su estadía en las Malvinas, los legisladores uruguayos brindaron una conferencia en la que, si bien Schipani se había mantenido cauto, Pérez Bonavita destacó que "Uruguay tiene una larga tradición en materia de respetar el derecho a la autodeterminación, la libertad de los países y el derecho internacional", pero luego dijo respetar "las decisiones de la gente de aquí", en relación a los habitantes británicos de las islas.Pérez Bonavita ya había sido polémica en 2021, cuando publicó en su cuenta de Twitter el saludo Happy Falklands Day, utilizando la denominación británica de las islas. El incidente motivó la molestia del embajador argentino en Montevideo, Alberto Iribarne, quien envió una carta a la legisladora y le obsequió dos libros de pensadores uruguayos defendiendo la soberanía argentina en las islas.La diputada también confesó al diario local Penguin News, según recoge el medio Mercopress, tener "un sueño personal": la activación de un vuelo directo entre Montevideo y las islas. El pedido fue apoyado por la embajadora británica en Uruguay, revelando que fue uno de los puntos abordados por el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, en su vista a Londres en 2022.Schipani, por su parte, se comprometió a hacer gestiones "para asegurarnos de que la relación está bien preservada" entre el Puerto de Montevideo y los buques pesqueros que operan en las aguas de Malvinas con licencias otorgadas por la ocupación británica.Sin embargo, la presencia de la delegación disparó la polémica en el propio sistema político uruguayo. La bancada del Frente Amplio, coalición de izquierda en la oposición, resolvió rechazar la invitación británica. "Nosotros estamos en contra de que existan colonias en nuestra región, y es uno de los últimos emplazamientos coloniales, a muy poca distancia del territorio y dentro del mar territorial de la República Argentina", explicó el diputado Sebastián Valdomir.No es la primera vez que una invitación a las islas divide a los partidos políticos en Uruguay. En 2014, el Frente Amplio también había rechazado un viaje a las Malvinas y mandató al diputado que había sido invitado, Jorge Pozzi, a no viajar junto a la delegación. En aquel momento, sobre el final del Gobierno de José Mujica (2010-2015), Uruguay buscaba recuperar la buena relación con Argentina tras años de conflictos por la planta de celulosa sobre el Río Uruguay.De todas maneras, Pozzi sí viajó en 2019, cuando el Reino Unido volvió a invitar una delegación uruguaya a las islas. Si bien el FA volvió a pedir que el legislador no viajara, el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina era más flexible en sus quejas diplomáticas en cuanto al relacionamiento de la región con las islas.Uruguay también se ha visto inmerso en polémicas por los puestos promocionales de Malvinas que la Embajada Británica en Montevideo coloca cada año en la Expo Prado, la principal feria ganadera del país. En los puestos, que cada año desatan una protesta formal de Argentina, el Gobierno británico promociona a las Malvinas como un destino turístico y de inversión para los uruguayos.

