https://sputniknews.lat/20230216/eeuu-insinua-a-zelenski-que-su-apoyo-es-finito-1135870769.html

EEUU insinúa a Zelenski que su apoyo es "finito"

EEUU insinúa a Zelenski que su apoyo es "finito"

A pesar de que el Gobierno de Joe Biden sigue insistiendo en que seguirá apoyando a Ucrania, un 'think tank' estadounidense asegura que algunos funcionarios... 16.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-16T23:55+0000

2023-02-16T23:55+0000

2023-02-17T00:07+0000

defensa

volodímir zelenski

ucrania

washington

eeuu

newsweek

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0f/1135818844_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_27dbc6a502b71f2c80f0b44f591bb4a1.jpg

El titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reafirmó este 15 de febrero el compromiso de su país con Ucrania. En su intervención en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, celebrada en Bruselas, Austin afirmó que Estados Unidos y los aliados de Kiev "siguen colaborando para proporcionar a Ucrania capacidades plenas y creíbles para el combate, y no solo equipamiento". El día anterior se había informado de que la Administración Biden se estaba preparando para anunciar otro paquete de ayuda destinado a Ucrania. Según The Washington Post, se espera que durante la próxima semana se devele otro tramo de "gran ayuda militar".Sin embargo, de acuerdo con un miembro del reconocido think tank Institute for the Study of War, localizado en Washington D.C., y que la nota cita, varios funcionarios estadounidenses han reconocido fuera de micrófonos "que la ayuda de Occidente a Ucrania es finita".En su artículo publicado el 15 de Febrero, el semanario digital asegura que la ayuda militar de los Estados Unidos destinada a Ucrania podría "estar en peligro", ya que hay un rechazo cada vez mayor a financiar al régimen de Volodímir Zelenski tanto en Washington como en el resto del país.Newsweek también destaca la pérdida de respaldo a la escalada bélica de Zelenski entre los legisladores del Congreso de Estados Unidos, especialmente en una facción del Partido Republicano, que ahora controla la Cámara Baja o Cámara de Representantes.Es el caso del congresista republicano por Florida Matt Gaetz, quien presentó recientemente una Resolución de Fatiga de Ucrania, en la que reclama el fin del envío de asistencia militar y financiera al régimen de Zelenski, que solo en el 2022 le costó a los estadounidenses 50 mil millones de dólares, según estimaciones del Kiel Institute for the World Economy.Por su parte, Rob Singh, profesor en política de la Universidad de Londres, vaticina en el artículo que voces como la de Gaetz “podrían dificultar cada vez más que las medidas de ayuda [a Ucrania] pasen ahora por la Cámara de Representantes, en comparación con cuando los demócratas lideraban tanto la Cámara como el Senado”.En ese sentido, el medio estadounidense recuerda que el ahora presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo el año pasado que no escribirían un "cheque en blanco" para Ucrania si los republicanos recuperaban el control del recinto legislativo, como efectivamente sucedió en las elecciones de medio término, en las que los demócratas fueron derrotados.Zelensky pierde apoyo popular entre los estadounidensesLa revista destaca que la pérdida de respaldos del presidente de Ucrania no se limita al ámbito político. De acuerdo con un informe de Pew Research Center publicado el 31 de enero de este 2023, el apoyo al envío de asistencia financiera a Kiev ha bajado tanto entre republicanos como demócratas e independientes.Según esta encuesta, el 40% de los consultados que se identificaron como republicanos creen que Estados Unidos le está entregando demasiado dinero al régimen de Zelenski, que en el último mes fue nuevamente sacudido por denuncias de corrupción, lo que derivó en una purga de funcionarios acusados de apropiación de dinero público, entre otros delitos.En marzo del 2022, apenas uno de cada 10 republicanos consultados era crítico de las ayudas de Estados Unidos a Ucrania, que ahora ha aumentado al 40%, según la encuesta, lo que refleja el cambio en su opinión sobre el rol de su país en el conflicto y en torno al propio liderazgo de Zelenski.

https://sputniknews.lat/20230216/alemania-expone-el-fiasco-de-la-alianza-de-tanques-prometida-por-occidente-a-ucrania-1135836744.html

https://sputniknews.lat/20230215/eeuu-confirma-ayuda-adicional-a-ucrania-por--9900-millones-de-dolares--1135812832.html

https://sputniknews.lat/20230211/el-pentagono-busca-reactivar-2-operaciones-secretas-en-ucrania-altamente-confidenciales-1135659520.html

ucrania

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, ucrania, washington, eeuu, newsweek, joe biden