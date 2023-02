https://sputniknews.lat/20230217/al-qaeda-insta-a-sus-miembros-a-matar-al-principe-harry-por-el-asesinato-de-25-talibanes-1135896813.html

Al Qaeda insta a sus miembros a matar al príncipe Harry por el asesinato de 25 talibanes

Al Qaeda insta a sus miembros a matar al príncipe Harry por el asesinato de 25 talibanes

En su revista 'One Unmah' Al Qaeda (organización terrorista proscrita en Rusia) llamó a sus hombres a matar al príncipe Harry por la historia íntima de su... 17.02.2023, Sputnik Mundo

La situación tiene de fondo la confesión del príncipe en su biografía Spare (en español titulada En la sombra) de que no se sintió orgulloso, pero tampoco avergonzado de matar a 25 combatientes afganos durante su estadía en Afganistán, entre 2012 y 2013. En particular, escribió que no los consideraba personas, sino "piezas de ajedrez", lo que desató una ola de críticas y acusaciones en su contra. Además, en él Al Qaeda llamó a la Corona británica a que paren de defender al duque de Sussex y que le dejen "en manos islámicas para que sean ellas las que se tomen su justa retribución", apuntó el periódico.La organización se pronunció no solo en contra de las declaraciones de Harry, sino también en contra de toda la familia real, afirmando que "no es digna de respeto y aprecio", así como en contra de los medios que seguían haciendo pública la historia franca del príncipe "como si la sangre de los afganos no tuviera el menor respeto en esta mentalidad arrogante".Asimismo, según El Español, los terroristas pidieron que las familias de los afganos fallecidos recibieran una compensación financiera de la ONU o en virtud de los Convenios de Ginebra, aunque lo consideran impensable porque "el sentimiento del hombre inglés racista está por encima de los humanos".El 9 de enero, unos dirigentes de la provincia afgana de Hilmand ya reprocharon al príncipe sus acciones, esperando "tomar venganza por los pobres afganos de Harry y aquellos que hicieron un montón de actos brutales contra Afganistán".

