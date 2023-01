https://sputniknews.lat/20230110/el-libro-del-principe-harry-otro-golpe-a-la-reputacion-de-la-familia-real-britanica-1134481740.html

El libro del príncipe Harry, otro golpe a la reputación de la familia real británica

El príncipe británico Harry compartió con el público escandalosas revelaciones sobre la vida de la familia real. El experto Oleg Ojoshin sugirió cómo se... 10.01.2023, Sputnik Mundo

El libro de memorias del príncipe Harry, Spare (En la sombra, en la edición en español), de 410 páginas, ha salido a la venta en 16 idiomas. Causó revuelo mucho antes de su publicación y, antes de su lanzamiento a medianoche, la gente hacía cola para ser los primeros en comprar un ejemplar en papel.Antes de la publicación de las memorias, el libro ya venía acompañado de un montón de escándalos relacionados con filtraciones: Sin embargo, la publicación del libro y la oleada de escándalos que lo precedió complicaron seriamente la relación del príncipe Harry con su familia, hasta el punto de que el propio Harry admitió que no podía regresar al Reino Unido.Además, la decisión de Harry de dar luz verde a la publicación, así como el estallido de escándalos, provocaron un descenso de su popularidad en su país natal, según los resultados de la encuesta de YouGov. Solo el 26% de los encuestados confirmó su actitud positiva hacia el autor de las escandalosas memorias.El investigador del Centro de Estudios Británicos del Instituto de Estudios Europeos de la Academia Rusa de las Ciencias Oleg Ojoshin sugirió qué motivó al príncipe británico a compartir sus revelaciones con el gran público. Principalmente, cree que este libro tendrá grandes ventas, ya que el príncipe Harry ha tenido una reputación escandalosa durante bastante tiempoOjoshin hace hincapié en el grado de atención hacia su propia persona y la de su esposa Meghan. La última aquí tiene un interés financiero junto con motivos personales del príncipe Harry, "que quiere dar rienda suelta a su resentimiento y reclamaciones a los familiares reales". Entre ellos, según el experto, el príncipe Harry está especialmente en desacuerdo con su padre, Carlos III, y su hermano mayor el príncipe William.Sostuvo que el príncipe Harry y Meghan seguirán ganando dinero "con publicaciones y películas sobre su vida privada".Recordó que las polémicas declaraciones del príncipe Harry no fueron el primer golpe a la reputación de la familia real británica. De hecho, la familia real británica se ha enfrentado a una serie de escándalos que han dañado su reputación, no solo con el príncipe Harry y su esposa, sino, por ejemplo, con el príncipe Andrés y su amistad con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.Ojoshin opinó, que los británicos leerán el libro del príncipe Harry con gran interés, pero es poco probable que las memorias influyan seriamente en su opinión sobre la familia real porque el propio autor tiene una reputación demasiado controvertida.

