Polonia y EEUU buscan replicar en Ucrania el método usado en Irak y Afganistán

Polonia y EEUU buscan replicar en Ucrania el método usado en Irak y Afganistán

Estados Unidos y Polonia están considerando replicar el método usado en Irak y Afganistán: implementar contratistas civiles y hasta 200 exmilitares detrás de... 17.02.2023

A finales de enero de 2023, el canciller alemán, Olaf Scholz, señaló ante el Bundestag (Parlamento de la República Federal de Alemania) que Berlín y sus aliados reunirían rápidamente dos batallones de máquinas de guerra para Ucrania, mientras que EEUU se comprometió a enviar 31 elementos de su equivalente militar, los tanques M1 Abrams. En respuesta, Moscú envió una nota a los países de la OTAN por el suministro de armas al régimen de Kiev. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que cualquier carga que contenga equipo militar para Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para el ejército ruso. Según el funcionario de la Administración de Vladímir Putin, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) están directamente involucrados en el conflicto, no solo con el suministro de armas, sino también con la capacitación de personal en el Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.En ese sentido, Boyes explica que los 12.000 soldados estadounidenses apostados actualmente en Polonia, junto con los militares británicos, están teniendo mucho cuidado de exponerse al ataque ruso. A esto se suma el nuevo ejército de tanques para Ucrania, el cual, como todo el armamento sofisticado que se transporta al frente, debe ser mantenido y reparado. Además, el uso masivo de la potencia de fuego está desgastando el equipo, que solo puede ser reparado por especialistas altamente capacitados. Hasta ahora, apunta el periodista, eso implicaba llevar el equipo dañado a centros de reparación en Polonia, Eslovaquia y Alemania. Sin embargo, en medio del incremento de las tensiones tras casi un año del inicio la operación militar especial rusa, se busca que las reparaciones se hagan lo más rápido posible. "Los soldados se aferran a su equipo por más tiempo del que deberían, incluso si está parcialmente defectuoso. Consideran que las armas al 70% de su capacidad son mejores que ningún arma", dijo un especialista consultado por el editorialista del London Times.Adicionalmente, con la próxima visita de Biden a Polonia, programada para el periodo entre el 20 y el 22 de febrero, se espera que el mandatario estadounidense le dé su bendición a las aspiraciones del país europeo de crear el ejército terrestre más grande de Europa. Por su parte, el presidente polaco, Andrzej Duda, espera que Londres le suministre aviones de combate F-16. En palabras de Boyes, la petición del polaco hace eco a las súplicas del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pero también "habla en nombre de la mayor parte del frente oriental de la OTAN", que observa el riesgo de que Kiev sea superada en armas en el aire, un riesgo que consideran incluso mayor que una escalada del conflicto, rumbo a una Tercera Guerra Mundial. Si bien el mandatario estadounidense ha descartado hasta ahora el envío de aviones de combate F-16, no está claro si sus declaraciones se relacionan con la entrega en conjunto o solo con una transferencia inmediata de las existencias norteamericanas. Con todo, Boyes argumenta que, aun cuando no se ofrezca un arma maravillosa para Ucrania, una cosa está clara: "Se está produciendo un giro importante hacia el flanco este de la OTAN". Contratistas estadounidenses en Afganistán En agosto de 2021, las tropas estadounidenses abandonaron Afganistán, después de una de las guerras más largas en la historia de Estados Unidos, pero también de las más costosas. De acuerdo con cálculos del proyecto Cost of War de la Universidad de Brown (Rhode Island), el conflicto bélico le costó al Tesoro de EEUU cerca de 2,3 billones de dólares. De la cifra total, aproximadamente 1,05 billones de dólares fueron destinados a financiar los gastos y operaciones del Departamento de Defensa estadounidense en Afganistán. Específicamente, una parte de los fondos se utilizó para el pago de servicios de empresas privadas que apoyaron las operaciones del país norteamericano en el territorio de Asia del Sur. La profersora de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard Linda Bilmes explicó a la BBC que la guerra "contó con unas fuerzas estadounidenses muy pequeñas, todas voluntarias, que estuvieron complementadas por contratistas militares. En general, hubo el doble de contratistas que de soldados estadounidenses". "Como había mucho trabajo por hacer, eso significaba que los contratistas cargaban el combustible en los aviones, conducían los camiones, cocinaban, limpiaban, pilotaban helicópteros y transportaban todo tipo de equipos y materiales. También construían bases militares, aeropuertos, pistas de aterrizaje, etcétera", agregó la académica.

