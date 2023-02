https://sputniknews.lat/20230214/eeuu-reconoce-problemas-para-reclutar-soldados-ahora-recurre-a-influencers-para-mejorar-1135739495.html

EEUU reconoce tener problemas para reclutar soldados: ¿ahora recurre a 'influencers' para mejorar?

EEUU reconoce tener problemas para reclutar soldados: ¿ahora recurre a 'influencers' para mejorar?

14.02.2023

Tras su confesión, el verde militar comenzó a infiltrarse en el perfil de Lujan, quien en el mundo de las redes sociales es conocida como una e-girl, nombre de las jugadoras de videojuegos que realizan transmisiones con disfraces generalmente sexualizados. En el caso de Lujan, había una o dos publicaciones relacionadas con el Ejército por cada seis que exhibían a una típica adolescente en Instagram*: muchas selfies, colores, dulces y fiestas.A partir de mediados de junio de 2022, el perfil se transformó completamente al contenido militar: videos de una recluta que presume sus paquetes de comida que ingiere en el Ejército, juega a ser una "chica mala" vestida de militar, comparte sus recuerdos de una fiesta con soldados, posa con armas y hasta hace shitposting con un casco puesto en un lavabo a lado de cajetillas de cigarro.En TikTok el cambio fue aún más notorio: los videos siempre la muestran uniformada y realizando acciones como descender en una cuerda que, según la plataforma, son realizadas por profesionales.Esto llamó la atención de medios estadounidenses que la acusaron de ser parte de una estrategia de propaganda militar. La respuesta de Lujan fue un dinámico e irónico video, con efectos perturbadores, donde de forma veloz se combinan los logos de grandes medios estadounidenses con fotos de modelos militares, armas y selfies que rematan con una poderosa frase: "Nadie escapa de la propaganda".Aunque ella toma los señalamientos como burla (y los presume en su biografía), su perfil constantemente actualiza publicaciones de más de un año de antigüedad, por ocasiones es privado y mantiene una provocativa frase que alimenta las dudas sobre el contenido de @haylujan: "No está patrocinado por el Departamento de Defensa".El Ejército ya no es atractivoEl Departamento de Defensa de Estados Unidos ha reconocido que enfrenta un problema de reclutamiento, pues en los últimos años ha tenido conflictos para cumplir el objetivo de nuevos jóvenes enlistados en sus Fuerzas Armadas.Tan solo en 2022, se buscaba el reclutamiento de 70.000 jóvenes. Para junio de 2022, el Ejército bajó sus proyecciones a 60.000, una cifra que tampoco alcanzó al cierre del año fiscal, en septiembre, ya que solo se enlistaron a 45.000.Al respecto, el Pentágono argumenta que parte de la baja responde a que, en la pandemia, no se instalaron centros de reclutamiento en las escuelas; no obstante, la tendencia a la baja ha sido una constante en los últimos cinco años.De acuerdo con The Economist, en 2022 se alcanzaron las cifras más bajas de reclutamiento desde 1973, cuando terminó el servicio militar obligatorio. El medio alude a que la polarización política ha sido un factor que afecta la imagen de las instituciones castrenses.En enero pasado, el congresista y exlíder del Comité de Servicios Armados Internos, Adam Smith, reconoció que el Ejército de Estados Unidos ha tenido problemas para reclutar a jóvenes entre sus filas. "En este momento tenemos un problema de contratación, tenemos un plan para solucionarlo, y creo que una de las cosas más importantes que hay que recordar es que la razón principal por la que tenemos un problema de contratación son los dos años de pandemia", dijo el legislador demócrata."Podemos desarrollar todo tipo de nuevos sistemas de armas de alta tecnología, como lo estamos haciendo ahora mismo, pero si no tenemos individuos talentosos motivados para usar esos sistemas de armas, no seremos capaces de hacer lo que queremos hacer", declaró Christine Wormuth, secretaria del Ejército de Estados Unidos, durante una convención sobre trabajo organizada por la cadena CNBC, en septiembre pasado. Uno de los desafíos reconocidos por la propia Wormuth es la imagen que el Ejército tiene en los medios de comunicación y que varía según la Administración en curso.Según los propios datos del Gobierno de Estados Unidos, el 50% de los menores de edad no está enterado de la historia o las labores del Ejército. Este distanciamiento se traduce en que solo el 9% de los jóvenes de entre 18 y 24 años esté interesado en integrarse a la milicia.En entrevista para Sputnik Jeremy Shepherd, politólogo creador del podcast Intervenciones Gringas, en el que hace un recuento de las operaciones militares estadounidenses alrededor del mundo, opina que capítulos como el 11-S y las guerras en Irak y Afganistán son temas que ya se sienten lejanos para la juventud, sobre todo debido al desinterés y a los resultados obtenidos.El youtuber recuerda que la idea de citizen soldier (soldado ciudadano) fue un concepto que se acuñó durante la Segunda Guerra Mundial para promover la unidad nacional; no obstante, al no haber una guerra concreta o enemigo concreto, la idea de apoyar al Ejército, en estos términos, pierde sentido.A esto se suma que, en los últimos 20 años, Estados Unidos no ha salido bien parado de algunas operaciones, como en Afganistán. Si bien en algunas partes de el país norteamericano la imagen y el respeto a la institucionalidad del Ejército se mantiene, para Shepherd el hecho de que muchos jóvenes conozcan cómo trataron a sus familiares cuando fueron militares también es un factor que desanima a las nuevas generaciones.El creador de contenido recuerda la frase de Mao Zedong sobre que el imperialismo estadounidense es un tigre de papel: algo que parece amenazante, pero no lo es."Parece muy fuerte desde afuera, pero la gente que está dentro de ello no lo apoya tanto, no pelean por ideología. Lo que vimos especialmente en Vietnam es que el público estadounidense no lo soporta, entre menos tiene que saber, mejor. Cuando estás llevando muchos ataúdes con banderas encima, esto se ve muy mal en las noticias", opina Shepherd.La imagen del Ejército tampoco se ve favorecida con los problemas mentales que sus activos han reportado en los últimos años. Según informes del Departamento de Defensa, entre 2015 y 2020 aumentaron un 40% los suicidios de miembros activos, lo que desanima a una generación como la centennial (nacidos entre 1996 y 2010), que se caracteriza por priorizar su salud mental.El factor 'influencer'Aquí es donde entra el Ejército de EEUU a las redes sociales. Ante la poca eficacia que tienen las viejas técnicas de reclutamiento como las llamadas telefónicas o los centros instalados en las escuelas, la opción más factible es el marketing más directo y focalizado, algo que permiten las plataformas digitales.Michael Strobl, asistente del subcomandante de Recursos Humanos y Temas de Reserva de los Marines, declaró el pasado septiembre en un panel del Senado que los esfuerzos de reclutamiento se quedaron en la era de "la agenda telefónica" y deben actualizarse hacia las redes sociales.Por su parte, la asistente del secretario de Defensa para personal militar y políticas, Stephanie Miller, coincide en que, para hacer un contrapeso a la imagen mediática de las Fuerzas Armadas, necesitan "proveer más contenido personalizado y adaptado" a las nuevas generaciones.Aunque el Gobierno estadounidense no ha reconocido que influencers como @haylujan formen parte de su estrategia de propaganda, el Departamento de Defensa ha enfrentado polémicas por su injerencia en plataformas como Twitch, popular red social de transmisiones, principalmente de jóvenes jugando videojuegos, y donde abundan las llamadas e-girls, jugadoras que usan disfraces, generalmente sexualizados, en sus transmisiones. En 2018, un popular equipo de marinos estadounidenses que realizaba transmisiones en vivo en Twitch en el canal Goats & Glory desapareció luego de que algunos usuarios amenazaron con demandarlos por borrar comentarios de usuarios contra las Fuerzas Armadas. Aunque el Gobierno de EEUU negó usar la plataforma como reclutamiento, medios como Vice tuvieron acceso a un manual en el que, supuestamente, se describen las estrategias con las que los streamers militares pueden cooptar la atención de jugadores jóvenes, muchos fascinados con juegos acusados de ser propaganda militar como Call of Duty.Tras la revelación, el canal de Goats & Glory se desactivó, al igual que uno con integrantes de la Guardia Nacional.Esta sutileza con la que el verde militar se cuela en la vida cotidiana de jóvenes genera una confusión e incertidumbre entre lo que es real y lo que no, como en el caso de la influencer @haylujan, quien introduce a sus seguidores al día a día de los militares con shitposts que podría operar como propaganda.Ejército exigente y cerradoMás allá de la propaganda y el mensaje que el Ejército manda a los jóvenes, Estados Unidos se enfrenta a otro problema: sus propios estándares para aceptar nuevos reclutas.Según la propia secretaria Christine Wormuth, solo el 23% de los jóvenes que tienen entre 16 y 21 años cuenta con los requerimientos físicos para ser aceptados en las Fuerzas Armadas. Además, los militares estadounidenses también tienen otro creciente problema: la legalización de la marihuana para fines lúdicos. A pesar de la apertura en 21 estados, las Fuerzas Armadas siguen prohibiendo su consumo y la entrada a consumidores.Para Shepherd, el factor clave es que, a pesar de las promesas de buenos salarios y prestaciones, el Ejército no es una carta atractiva en un competido mercado laboral donde las enseñanzas de la milicia no son capacidades competitivas cuando salen de las Fuerzas Armadas, incluso en puestos de especialización en ingeniería, mecánica, computación y otras áreas."El Ejército ya privatizó mucho los servicios […], se hace por un contratista independiente. Si antes tenía mi trabajo como sargento y ganaba 40.000 dólares al año, él ahora lo hace, pero gana 200.000 dólares por hacer el mismo trabajo, pero privado", explica el politólogo.La privatización también se observa en el campo de batalla. De acuerdo con un artículo de la investigadora María Julia Arango, difundido por la Asociación de Naciones Unidas para la República de Argentina, desde 1990, cuando se habló del "fin de la historia" por el término de la Guerra Fría, Estados Unidos y varias potencias comenzaron a depender cada vez más de las compañías militares privadas al grado que se estima que, en la Guerra del Golfo, por cada 100 soldados estadounidenses uno era privado; en Bosnia aumentó a 50, y en Irak era uno por cada 10. De hecho, el artículo estima que entre 20.000 y 25.000 militares privados tuvieron presencia en el país de Oriente Medio.Esta también es una realidad que reconoce el Departamento de Defensa. Para Christine Wormuth, el Ejército se enfrenta a un enorme reto: volverse atractivo como opción laboral."Estamos compitiendo por talento tanto como nuestros colegas en la industria, y el mercado laboral está caliente ahora. Los salarios han crecido mucho, eso es muy bueno para los estadounidenses, pero nos hace más difícil a nosotros en el Ejército competir", reconoció Wormuth.*La actividad de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp está proscrita en Rusia por extremista.

