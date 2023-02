https://sputniknews.lat/20230224/amlo-manda-un-mensaje-a-tesla-y-a-nuevo-leon-si-no-hay-agua-no-se-entregan-permisos-1136166436.html

AMLO manda un mensaje a Tesla y a Nuevo León: "Si no hay agua, no se entregan permisos"

El mandatario reiteró que, aunque se desea atraer una mayor inversión al país, esta debe procurar preservar el medioambiente.“No es crecer por crecer, sino que sea un desarrollo sustentable o que haya crecimiento con bienestar. Todos los empresarios extranjeros ya son muy sensibles y tienen una dimensión social, cívica, en este caso, ambiental, participando todos, la mayoría en lo relacionado con el cambio climático”, detalló.¿Por qué la polémica?Esta semana, el mandatario mexicano confirmó que Elon Musk, CEO de Tesla, busca colocar una “mega fábrica” de Tesla en el país, pero que esta debería estar en el sureste del territorio.“El 70% del agua del país, hay que decirlo, está en el sureste. Es una opción. Siempre se ha propuesto que se mantenga la población, que se oriente hacia las costas del golfo [de México] pero, ¿cuánto cuesta traer [el agua] a Ciudad de México desde el estado de México y Michoacán?, ¿por qué no descentralizamos el desarrollo?”, declaró el 20 de febrero.Por esta razón, dio a conocer que su Gobierno sostendrá conversaciones con los directivos de la compañía, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la zona donde, se prevé, estará la planta.El interés en Nuevo LeónPese a la escasez de agua, Musk ha mostrado interés en colocar la fábrica de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León.En noviembre del año pasado, la agencia Reuters informó que el CEO de la organización deseaba invertir esa región que colinda con Texas. Por ello, el empresario se reunió con el gobernador del estado, Samuel García; Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y otros funcionarios locales."Musk está mirando en particular a Santa Catarina, un municipio cerca de la capital del estado, Monterrey, una de las ciudades más grandes y ricas [del país]", expuso el medio.Un mes después, Bloomberg News reportó que se estaban finalizando los planes para construir la planta de vehículos eléctricos en esa zona. No obstante, la entidad ha sufrido sequías y falta de agua durante los últimos meses, por lo que no podría sostener este proyecto.Pese a ello, durante este mes, el 14 de febrero, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, conversó con el director de Desarrollo de Negocios de Tesla, Rohan Patel, y el titular de Mercado en México, Eugenio Grandio. Lo que mencionó fue que, próximamente, habría "buenas noticias".Ebrard dio a conocer cinco días después, en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del país, que Musk desea crear un entramado de compañías en México."[El empresario no solo dijo] 'vamos a instalar una planta', sino 'en qué estados están los que nos surten y qué tipo de servicios vamos a necesitar como logísticos y de [otra índole]'", aseguró.Otros estadosAunque no sean del sureste mexicano, como solicitó el mandatario mexicano, los gobernadores de diversos estados del país han “levantado la mano” para que Tesla construya su planta en sus localidades.Entre los interesados están María Eugenia Campos (Chihuahua); Ignacio Ramírez Bedolla (Michoacán); Ricardo Gallardo (San Luis Potosí); Esteban Villegas (Durango), y los alcaldes César Prieto (Salamanca, Guanajuato) y Patricia Lobeira de Yunes (del puerto de Veracruz).

