"Occidente se ha pegado un tiro en el pie, y como no tenía suficiente, se pegó un tiro en la cabeza"

Efecto boomerangDe acuerdo a Putin, los iniciadores de las sanciones antirrusas se están castigando a sí mismos. "Han provocado subidas de precios en sus propios países, pérdidas de puestos de trabajo, cierres de empresas, una crisis energética. Dicen a sus propios ciudadanos que la culpa es de los rusos", declaró el jefe de Estado ruso.De acuerdo al jefe del Kremlin, la economía rusa y el sistema del Gobierno resultaron ser mucho más robustos de lo que estimaba Occidente al introducir las sanciones y los bancos rusos operan de manera estable.Al respecto, el analista internacional Eduardo Luque sentencia que "Occidente se ha pegado un tiro en el pie, y como no tenía suficiente, acto seguido se pegó un tiro en la cabeza, porque ha seguido implementando paquetes de sanciones, ya vamos por el décimo paquete, lo cual quiere decir que los otros nueve han resultado fallidos""El costo de la guerra [para Occidente] no solamente es un costo estratosférico, donde Europa ya ha 'invertido' más de 60 mil millones de euros en apuntalar la economía de guerra ucraniana que es un pozo sin fondo, sino que además ese dinero se retrae de beneficios sociales, se retrae de la economía activa, y se invierte en apoyar un régimen absolutamente corrupto, como es el régimen de Zelenski, para que ministros, como el ministro de Defensa [Alexéi Réznikov], la mano derecha del propio Zelenski, y el propio Zelenski, aumenten su fortuna personal aprovechando el colapso del Estado", advierte LuqueCuanto mejor, peorEn lo referente al plano militar, Putin señaló que cuanto más largo sea el alcance de las armas que Occidente entrega a Ucrania, a más distancia Rusia tendrá que "empujar la amenaza" de sus fronteras. "Es algo natural", añadió.Añade que "para eso, previamente se tiene que producir la destrucción del Ejército ucraniano como se está produciendo en este momento, que es una auténtica sangría las bajas enormes que está teniendo. Prácticamente ya está desangrado, o a punto de quedar exangüe en su capacidad militar. Así que Rusia va a empujar las fronteras de Ucrania hacia atrás hasta el límite para que las armas que lleguen de Occidente no representen un peligro para el Estado ruso. Así que cuanto más largo sea el alcance, más penetraran en las fronteras ucranianas las tropas rusas. Esto es la consecuencia lógica de las propuestas occidentales", concluye Eduardo Luque.

