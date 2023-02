https://sputniknews.lat/20230227/amlo-marcha-para-defender-al-instituto-electoral-muestra-que-opositores-no-quieren-cambiar-el-pais-1136248342.html

AMLO: Marcha para defender al Instituto Electoral muestra que opositores no quieren cambiar el país

AMLO: Marcha para defender al Instituto Electoral muestra que opositores no quieren cambiar el país

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) es una muestra de que... 27.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-27T17:06+0000

2023-02-27T17:06+0000

2023-02-27T17:06+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

ciudad de méxico

partido acción nacional (pan)

partido revolucionario institucional (pri)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1b/1136246683_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_73d95cd6bab5eaae3be2cc247cc0245c.jpg

El domingo, personas protestaron en las calles de la Ciudad de México y otros estados contra las políticas implementadas por el mandatario, especialmente las relacionadas con el tema electoral.“Lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque es, en esencia, lo que significa la democracia. Desde luego que la manifestación de ayer y otras que vendrán se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque [los opositores] no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, [apelar] a los fueros y [propiciar] la marginación y olvido de la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Ese es el fondo”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.Sin embargo, López Obrador consideró que esta marcha, similar a la que ocurrió en noviembre del año pasado, es buena para el país.“Siempre he dicho que se trata de un asunto político. Se están agrupando todos los elementos, facciones, del bloque conservador. [También he señalado] que es bueno para el país, porque antes había mucha simulación, empezando porque engañaban que era distinto el PRI [Partido Revolucionario Institucional] y el PAN [Partido Acción Nacional] y ahora ya sabemos que no es así”, apuntó.Manifestaciones son saludables para el paísEl presidente de México alentó a las personas que están contra sus propuestas, especialmente a quienes acudieron a la movilización del fin de semana, a que continúen protestando.“Ánimo, ahí la llevan y adelante [con sus manifestaciones]. Qué bueno que se definan. Esto es muy saludable para la vida del país, porque no hay justos, medios o indefiniciones. Son tiempos de transformación y, como sucede cada vez que esto ocurre, existe un movimiento progresista a favor del cambio verdadero y un grupo reaccionario o conservador que no quiere que las cosas cambien, que quiere mantener el estatus quo, viviendo un momento muy importante, estelar, en la vida pública del país”, agregó.De acuerdo con López Obrador, acudieron entre 80.000 y 100.000 personas a la protesta del domingo en la Ciudad de México.“Sobre la asistencia cada quien tiene su medición. Como lo definió [el gobierno local], [acudieron] 80.000, máximo 100.000 aquí. Y en otros estados, especialmente donde gobierna el PAN, pero todavía [son marchas] muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México porque, aproximadamente, deben ser 25 millones de simpatizantes ciudadanos. Los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento; hemos dicho que [existe] el conservadurismo en el país”, comentó.Por ello, el político mexicano invitó a sus opositores a salir más a las calles para protestar porque “tienen potencial. No dejen de participar, de movilizarse, aunque esto exige muchas fatigas”.

https://sputniknews.lat/20230226/mi-voto-no-se-toca-opositores-a-amlo-protestan-en-el-zocalo-en-defensa-del-instituto-electoral-1136228868.html

https://sputniknews.lat/20221113/a-eso-vine-a-defender-al-ine-opositores-de-amlo-marchan-contra-su-reforma-electoral-1132394979.html

méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, méxico, ciudad de méxico, partido acción nacional (pan), partido revolucionario institucional (pri)