https://sputniknews.lat/20230228/biden-con-deterioro-cognitivo-hasta-los-86-anos-en-la-casa-blanca-1136305862.html

Biden: ¿con "deterioro cognitivo" hasta los 86 años en la Casa Blanca?

Biden: ¿con "deterioro cognitivo" hasta los 86 años en la Casa Blanca?

La primera dama, Jill Biden, anunció que su marido está listo para presentarse a las presidenciales de 2024. Ministerio de Defensa de Rusia advierte que EEUU... 28.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-28T19:01+0000

2023-02-28T19:01+0000

2023-02-28T19:01+0000

octavo mandamiento

joe biden

presidencia

eeuu

ucrania

montaje

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1c/1136305717_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_67ceca679935bfb0b7de31722fc4a1b2.png

Biden: ¿con "deterioro cognitivo" hasta los 86 años en la Casa Blanca? Biden: ¿con "deterioro cognitivo" hasta los 86 años en la Casa Blanca?

¿Biden 'for president' a los 82 años?El miembro republicano de la Cámara de Representantes de EEUU y médico de cabecera de los inquilinos de la Casa Blanca entre 2013-2018, Ronny Jackson, arremetió contra el presidente Joe Biden, advirtiendo que "el deterioro cognitivo" del actual mandatario podría conllevar a una guerra contra China y Rusia.Anteriormente, la primera dama, Jill Biden, aseguró Joe Biden planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales, al indicar que lo apoya plenamente en esta decisión. Durante el final de una gira por Namibia y Kenia, Jill Biden fue consultada por CNN sobre los planes de su marido para 2024, y respondió de forma afirmativa y dijo que espera que él anuncie la campaña. Días atrás, la primera dama dijo a AP: "¿Cuántas veces tiene que decírselo para que crean en ello?".Al respecto, el analista internacional Koldo Salazar incide en que "estaríamos ante una falta de sucesor, una falta de ideas, y ante una política continuista" en el Partido Demócrata.EEUU preparan una nueva provocación en UcraniaEl teniente general Igor Kirílov, el jefe de las fuerzas rusas de protección radiactiva, química y biológica, declaró en una sesión informativa televisada que EEUU tiene la intención de organizar un montaje utilizando sustancias tóxicas en Ucrania, culpando a Rusia. El alto oficial ruso comunicó que una influyente ONG estadounidense celebró el 22 de febrero una conferencia sobre los acontecimientos en Ucrania.Durante este evento, el exembajador de Estados Unidos en Rusia John Sullivan hizo una declaración en la que, entre otras cosas, afirmaba que "las tropas rusas planean utilizar armas químicas en la zona de la operación militar especial", indicó el general Kirílov y agregó:Latinoamérica combate la inflaciónEl presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que negocia un acuerdo entre Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México para reducir la inflación en estos países. La idea habría sido propuesta por el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, a Fernández, quien comenzó el diálogo con el resto de los presidentes. El acuerdo implicaría el intercambio de productos sin la utilización del dólar, abriendo o cerrando la importación de productos de acuerdo al precio relativo de los bienes.Haroldo Montagu, ex viceministro de economía de la argentina (2019-2021), economista, docente e investigador universitario, para conversar sobre este posible acuerdo. "El intercambio comercial, en este contexto inflacionario, se puede tomar como una medida para calmar la situación respecto de algunos precios particulares. Ahora, sin duda esto tiene consecuencias a nivel productivo".AMLO defiende su plan B contra la oposiciónEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha defendido la reforma electoral aprobada el pasado 22 de febrero, tras las marchas convocadas por la oposición, entre los que se encuentran el Partido de Acción Nacional [PAN] y el Partido Revolucionario Institucional [PRI].Entre 80 mil y 100 mil manifestantes, según cifras oficiales –más de medio millón según los organizadores– se concentraron este domingo en la plaza del Zócalo, luciendo los colores blanco y rosa que representan al Instituto Nacional Electoral [INE], a la voz de consignas como "Mi voto no se toca".El politólogo Guenady Montoya advierte que "la marcha […] fue encabezada por políticos del viejo régimen, políticos con antecedentes muy dudosos, mejor dicho, y utilizando el término 'sociedad civil', […] desvirtúa todo el objetivo de la marcha".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, presidencia, eeuu, ucrania, montaje, аудио