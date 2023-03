https://sputniknews.lat/20230301/china-califica-de-manipulacion-politica-las-declaraciones-de-eeuu-sobre-el-origen-del-covid-19--1136331238.html

China califica de manipulación política las declaraciones de EEUU sobre el origen del COVID-19

China califica de manipulación política las declaraciones de EEUU sobre el origen del COVID-19

PEKÍN (Sputnik) — China está en contra de manipulación política en torno al origen del COVID-19, declaró la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning. Así... 01.03.2023, Sputnik Mundo

Además, Mao destacó que las conclusiones basadas en los informes falsificados de los servicios de inteligencia estadounidenses, no tienen ninguna validez. Según la vocera, con el desarrollo de la teoría de una fuga en un laboratorio, EEUU no "denigra" a China, sino "baja su propia autoridad aún más". Destacó que desde el principio Pekín ha apoyado y participado en las investigaciones científicas para encontrar la fuente del coronavirus. Asimismo, recordó que un grupo de especialistas chinos junto con expertos de la Organización Mundial de la Salud refutaron la posibilidad de que el coronavirus se filtrara de un laboratorio, tras una visita a las correspondientes instalaciones en Wuhan, donde se registró el primer caso de contagio del COVID-19 en diciembre de 2019. El FBI supuso que el origen más probable de la pandemia del COVID-19 era una fuga en un laboratorio en Wuhan. Según el director del FBI, Christopher Wray, el Gobierno chino "ha estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar y ofuscar" los intentos de esclarecer las causas de la pandemia. Por su parte, la Casa Blanca declaró que no hay consenso entre los servicios de inteligencia estadounidenses sobre el origen del nuevo coronavirus, pero cualquier información adicional debe ponerse a disposición del Congreso.

