Alineación entre Venus y Júpiter: ¿de qué se trata, cuándo es y dónde se podrá observar?

La primera semana de marzo viene acompañada de un espectáculo cósmico conocido como alineación planetaria, teniendo como protagonistas a Venus y a Júpiter... 02.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-02T10:00+0000

2023-03-02T10:00+0000

2023-03-02T10:18+0000

Una conjunción o alineación planetaria es un acontecimiento astronómico que ocurre cuando dos o más cuerpos celestes se colocan en una línea aparentemente recta en el firmamento, esto implica que la distancia de los astros en el cielo se reduzca de forma progresiva hasta el punto de que parecen estar muy cerca el uno del otro, casi como si se llegaran a tocar.La aparente cercanía no es más que un efecto óptico generado por la rotación de estos astros, la realidad es que entre uno y otro existe una distancia de casi 900 millones de kilómetros y eso sin contar que se encuentran en diferentes órbitas.Las alineaciones planetarias son relativamente raras, no suelen durar mucho tiempo y pueden ser visibles desde nuestro mundo sin que representen efectos negativos en los seres humanos. Para 2023 se prevé que esta actividad se presente entre los planetas de Venus y Júpiter, los dos más luminosos del sistema solar. Este espectáculo astronómico es conocido como 'beso celestial' porque concuerda también con la alineación de la Luna, que además se teñirá de un color más cenizo de lo habitual debido a la luz que se refleja desde la Tierra. Este fenómeno es visible entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, y no se repetirá hasta el 2025. ¿Dónde será visible? La conjunción entre Júpiter y Venus podrá observarse desde cualquier parte del globo terráqueo durante los minutos previos al amanecer. Aunque el alineamiento será perceptible a simple vista y siempre que la climatología lo permita, se recomienda el uso de telescopios o binoculares para visualizarla con mayor nitidez.De igual forma, para distinguir este fenómeno será necesario fijar la mirada hacia el oeste. Además, las zonas alejadas de la ciudad o con muy poca población favorecerán notablemente la observación de este fenómeno. Características de ambos mundosJúpiter es el planeta más grande del sistema solar, está hecho de gas y no tiene una superficie sólida, pero cuenta con un núcleo interno sólido de aproximadamente el tamaño de la Tierra. Este planeta también posee anillos como Saturno, pero son tenues, lo que impide su clara observación. Venus ocupa el segundo lugar de nuestro sistema, en orden de distancia al Sol, gira a unos 110 millones de kilómetros del astro rey, por lo que recibe algo más de luz y de calor que nosotros. Una de las características más sorprendentes de este planeta es que la inclinación de su eje es de 177 grados.

2023

