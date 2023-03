https://sputniknews.lat/20230302/un-politico-frances-vincula-el-viaje-de-macron-a-africa-con-la-perdida-de-influencia-de-paris-1136384814.html

Un político francés vincula el viaje de Macron a África con la pérdida de influencia de París

Un político francés vincula el viaje de Macron a África con la pérdida de influencia de París

BRUSELAS (Sputnik) — El viaje del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a África es una medida extrema, el país pierde vertiginosamente influencia en ese... 02.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-02T16:00+0000

2023-03-02T16:00+0000

2023-03-02T16:00+0000

internacional

áfrica

francia

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/02/1136384664_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6bae24ed71c640c7d7d4e8ad54c5e34.jpg

Macron emprendió el 1 de marzo su viaje de trabajo de cinco días por países africanos "con el fin de fortalecer los vínculos bilaterales en la zona de influencia, donde se siente cada vez más la competición por parte de Rusia y China", informó el palacio Elíseo. Los días 1 y el 2 de marzo, el presidente galo participa en la cumbre de protección de bosques ecuatoriales, One Forest Summit, que se celebra en la capital de Gabón, Libreville. A juicio del político, los ánimos anti-Occidente se intensifican en África, porque Europa envía miles de millones de euros a Ucrania, los africanos jóvenes no perciben en absoluto a Macron y quieren librarse de la influencia de Francia. "Macron no comprende en absoluto a África, se dirige a Angola, excolonia de Portugal, probablemente más bien debido a sus recursos minerales como gas, petróleo y metales raros, que en aras de la presencia política de Francia. Convendría que él use más el factor de la francofonía y dedique más atención a la diplomacia francesa enfocada en la cooperación", agregó. Pero es que la titular de Exteriores, Catherine Colonna, y la secretaria de Estado de Desarrollo, Francofonía y Colaboración Internacional de Exteriores de Francia, Chrysoula Zacharopoulou, no se dedican a eso y nunca visitan África, señaló. "Francia encabezada por Macron pierde en África en todos los aspectos, África ya no es un traspatio de Francia (...). Hoy día China y Rusia tienen sus traspatios en África. El Reino Unido incluso convenció a Gabón de ingresar en la Mancomunidad Británica de Naciones, mientras que en 1960, durante la descolonización, Gabón expresaba su deseo de convertirse en un departamento de Francia", recordó. Según el político, Rusia y China tienen un rasgo común: "nunca dan lecciones de la democracia y siempre han respetado a los líderes locales". Francia hoy día no tiene recursos para realizar su ambición de tener presencia miliar en África, los líderes africanos lo entienden y buscan ayuda en otros países, en particular en Rusia, resumió el político. En 2022, los militares franceses, que estaban presentes en la región de Sahel desde 2014, en el marco de la operación antiterrorista Barkhane, se vieron obligados a abandonar Malí. En julio pasado, Francia anunció el final de la operación Takuba de lucha contra el terrorismo, que efectuaba junto con aliados europeos. En noviembre de 2022, el presidente de Francia declaró el fin de la operación antiterrorista Barkhane, y dos meses después las autoridades de Burkina Faso exigieron que París retirara sin dilaciones sus tropas del territorio del país. Entonces, el Ministerio de Defensa galo declaró entonces que los 400 efectivos suyos acuartelados allí abandonarían ese país en el transcurso de un mes. Además de debilitarse los vínculos militares con los países francófonos de África, Francia pierde en el continente posiciones de importancia socio económica. China lidera como inversionista en la economía africana. Las exportaciones francesas a África equivalen a un 25% de las chinas y ceden incluso a las alemanas, mientras tanto los países africanos firman numerosos contratos con Rusia y Turquía. En la región, ocurren, a menudo, protestas contra la influencia de Francia, y durante el último año se desarrollaron en Burkina Faso, Malí, Níger e incluso en Sudáfrica.

https://sputniknews.lat/20230210/rusia-es-una-alternativa-a-occidente-para-los-paises-africanos-1135624803.html

https://sputniknews.lat/20230225/es-lo-que-le-permite-a-africa-decir-ya-basta-a-una-europa-deslucida-desgastada-y-fuera-de-tiempo-1136174475.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

áfrica, francia, emmanuel macron