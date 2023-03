https://sputniknews.lat/20230307/pinocho-scholz-no-hay-crisis-economica-en-alemania-ni-escasez-de-gas-o-algo-asi-1136528809.html

'Pinocho' Scholz: "No hay crisis económica en Alemania ni escasez de gas o algo así"

'Pinocho' Scholz: "No hay crisis económica en Alemania ni escasez de gas o algo así"

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitó EEUU donde se reunió con el presidente, Joe Biden.

'Pinocho' Scholz: "No hay crisis económica en Alemania ni escasez de gas o algo así"

Biden se ríe de Scholz en su caraScholz pasó por la Casa Blanca a besar el anillo de Biden, y de paso, a difundir propaganda que ni él se la cree. Lo grave sería, no ya que lo crean en EEUU o el resto del mundo, sino que se lo crean los ciudadanos alemanes. Parafraseando aquella máxima que dice "ha pasado mucha agua debajo del puente", se puede decir que, desde la última visita del líder alemán a su par estadounidense, 'mucho gas se ha fugado por el mar Báltico'."Ha habido muchos cambios desde la última vez que estuvo aquí" le dijo Biden a Scholz el pasado viernes, apenas lo vio. Y la verdad que la frase tiene, entre una gran carga de morbo, y una gran carga de provocación. Y en partes iguales, si tenemos en cuenta la investigación que publicó recientemente el periodista estadounidense, Seymour Hersh, ganador de un Premio Púlitzer.Recordemos que, precisamente, en un pasaje de su publicación, Hersch escribió: "Lo que vino después fue impresionante. El 7 de febrero, menos de tres semanas antes de la aparentemente inevitable invasión rusa de Ucrania, Biden se reunió en su oficina de la Casa Blanca con el canciller alemán Olaf Scholz, quien, después de algunas vacilaciones, ahora estaba firmemente en el equipo estadounidense. En la conferencia de prensa que siguió, Biden dijo desafiante: "Si Rusia invade Ucrania… ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin".Es decir, la última vez que Scholz visitó a Biden, el inquilino de la Casa Blanca le dijo en la cara que volarían el Nord Stream 2, una infraestructura crítica para la seguridad, la economía y la población alemana, para luego volarla efectivamente. Casi nada pasó desde la última visita de Scholz a Biden…Olaf 'Goebbels' ScholzPasó también durante este tiempo, por ejemplo, la Ley de la Reducción de la Inflación [IRA, por sus siglas en inglés] aprobada por EEUU, que pretende favorecer y atraer a territorio estadounidense, las inversiones verdes a través de subsidios para la transición ecológica por valor de 400.000 millones de euros, lo que perjudica a las empresas europeas, puede propiciar fugas de inversiones, tanto nuevas como ya instaladas en Europa, y podría ser una muestra de competencia desleal por parte de uno de los socios comerciales más importantes de Europa.Scholz se golpeó el pecho ante Biden en una actitud completamente primitiva: "Nos independizamos del suministro de gas, carbón y petróleo de Rusia. Nadie esperaba hace un año que nuestra economía pudiera sobrevivir fácilmente a una situación en la que Rusia ya no suministra gas a Alemania y a muchas partes de Europa. Pero lo hicimos", se vanaglorió.Pero como si la falsedad de que Alemania sobrevivió fácilmente a la falta de suministro de gas de Rusia, no fuera tan grotesca, añadió una mentira asesina: "No hay crisis económica en Alemania ni escasez de gas o algo así", y subrayó que en su país también mejoró la estabilidad social.Es sumamente curioso que Scholz se anime con declaraciones de este tipo, tan contundentes y positivistas, cuando la realidad marca una cosa bien distinta. Y es que, sólo por dar un ejemplo, hace apenas unos días, el grupo alemán BASF anunció la supresión de 3.300 empleos en el mundo y el cierre de varias unidades de producción en su histórica fábrica de Ludwigshafen, debido al aumento de los precios de la energía."No sé de qué presume el canciller Scholz, cuando ahora mismo le debe la situación de que aún tienen gas en los depósitos gracias a lo que le ha importado a Rusia" antes de anunciar que dejaban de comprarle gas "y toda la palabrería del tema ecológico ha quedado absolutamente en nada porque ahora Alemania está apostando por el carbón, por carbonizar sus fuentes de energía", concluye Eduardo Luque.

