¿Desata EEUU un 'Maidán' en Georgia?

¿Desata EEUU un 'Maidán' en Georgia?

Rusia alerta por la situación por la que atraviesa Georgia. Versión polaca: la destrucción de Nord Stream 1 y 2 supone "rentabilidad y beneficio" para Europa... 09.03.2023

¿Desata EEUU un 'Maidán' en Georgia?

Rusia en alerta por la situación en Preocupada. Así se muestras Rusia por la situación por la que atraviesa Georgia. Así, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señalo que "pese a que no tenemos relaciones con Georgia, la situación allí no puede no causar nuestra preocupación. Por supuesto, es importante para nosotros que haya paz en el perímetro de nuestra frontera".El proyecto de ley sobre agentes extranjeros, que desató grandes protestas en Georgia esta semana, ha sido retirado del Parlamento, según una declaración conjunta del gobernante partido Sueño Georgiano, el movimiento público Poder Popular, y la mayoría parlamentaria. Desde EEUU y la UE han condenado la aprobación de esta ley.Versión polaca: la destrucción de Nord Stream 1 y 2 supone "rentabilidad y beneficio" para EuropaMientras continúa la polémica instalada en torno a la "pista ucraniana" en el acto de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, ocurrido en septiembre del año pasado, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, hizo una declaración que va en contra de la lógica. Afirmó en una entrevista con el canal CNN que la voladura de los gasoductos Nord Stream fue "conveniente" y "beneficiosa" para el continente europeo.Sin reforma tributaria, Boric se queda sin financiamiento para otros planesEn el Día Internacional de la Mujer, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció medidas como el acceso a las guarderías para bebés, anticonceptivos a precio regulado, y cirugías gratuitas en hospitales públicos para la incontinencia urinaria. Sin embargo, al mismo tiempo, el Congreso rechazaba su reforma tributaria con la que buscaba financiar estas medidas, reformas en el sistema de salud y el aumento de la Pensión Garantizada Universal. A la propuesta presidencial de reforma tributaria le faltaron 5 votos para ser aprobada en Diputados. Todavía puede ser presentada en el Senado, pero necesitará un quorum superior.Juan Pablo Sanhueza, abogado chileno y presidente de la Fundación Plebeya, señala que este rechazo del Congreso "le da una herida de muerte al programa de gobierno, toda vez que se sostenía el financiamiento de las reformas, que veníamos esperando ya más de un año a esta altura, sobre la aprobación de esta reforma tributaria".Bolivia procesara a Áñez sin privilegios por masacres en su mandatoLa justicia boliviana dio luz verde a una investigación penal contra la exmandataria del país Jeanie Áñez por su participación en las masacres ocurridas en los municipios de Senkata y Sacaba, en el año 2019, que se remonta a sus primeros días de Gobierno, luego del golpe de Estado que obligó al entonces presidente Evo Morales a abandonar el poder y el país.La periodista y presentadora de Bolivia TV Camila Ugalde, apunta que "Jeanine Áñez ya cuenta con una sentencia como exsenadora, por el momento de asumir de manera ilegal la presidencia del país, eso ya está decidido y existen 10 años de sentencia por esa escena que muchos recordarán como el momento en el que Jeanine Áñez se proclama como presidenta en una Asamblea Legislativa vacía y sin respetar la Constitución".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

