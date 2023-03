https://sputniknews.lat/20230309/rusia-insiste-en-una-investigacion-transparente-sobre-los-atentados-a-nord-stream-1-y-2-1136638505.html

Rusia insiste en una investigación transparente sobre los atentados a Nord Stream 1 y 2

Rusia insiste en una investigación transparente sobre los atentados a Nord Stream 1 y 2

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia sigue insistiendo en una investigación transparente para identificar a los autores intelectuales y materiales de los ataques contra los... 09.03.2023, Sputnik Mundo

El vocero señaló que es difícil creer que un empresario proucraniano esté implicado en los atentados al Nord Stream ya que considera que fue una tarea demasiado complicada "que probablemente solo un servicio especial bien entrenado, un servicio estatal, podría llevar a cabo."Asimismo, aseguró que las declaraciones sobre la implicación de Rusia en el atentado son infundadas y no resisten la crítica."Hoy en día, dondequiera que ocurra algo, se culpa principalmente a Rusia, lo mismo ocurrió con el Nord Stream, con estos atentados terroristas. Pero, por supuesto, esto no resiste ninguna crítica y es absolutamente infundado, no probado y absurdo en esencia", enfatizó Peskov.Anteriormente, el diario alemán Die Zeit informó que los investigadores identificaron el buque desde el que se llevó a cabo el sabotaje del Nord Stream, cuyos rastros conducían a una empresa propiedad de ucranianos.Unas horas antes de esta publicación, el diario estadounidense The New York Times escribió, citando a funcionarios estadounidenses, que los nuevos datos de inteligencia sugerían que un grupo proucraniano había perpetrado los atentados contra los gasoductos.El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, por causas desconocidas. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas, y los gobiernos de Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.

