Areli, la mexicana cuyo asesinato pasó inadvertido ante el secuestro de 4 estadounidenses

Luego de que se diera a conocer el secuestro de los cuatro norteamericanos en territorio mexicano, las críticas por parte de Washington comenzaron a llegar al punto de que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se tensaron ante la solicitud de un par de republicanos de enviar elementos del Ejército de EEUU para luchar contra el narcotráfico en México, esto aprovechando la coyuntura del secuestro de sus connacionales. Mientras los congresistas republicanos apelan por una medida injerencista, el Gobierno de México les responde con dureza y la Casa Blanca asegura que no está en sus planes inmediatos catalogar como terroristas al crimen organizado mexicano. Pero a todo esto, una víctima quedó en el olvido. Se trata de Areli Pablo Servando, una mujer originaria de México quien fue alcanzada por una bala perdida el día en que los estadounidenses fueron secuestrados, y cuya muerte pasó prácticamente inadvertida. ¿Quién era Areli? Al momento de su muerte, Areli tenía 33 años, era una joven apegada a su familia y a la iglesia pentecostés. En Facebook*, sus amigos y allegados la despidieron con tiernos mensajes en los cuales exigían justicia para la joven, quien fue una víctima colateral de la violencia que se desató el viernes 3 de marzo en Matamoros. De acuerdo con información compartida por Areli en sus redes sociales, ella se desempeñaba como empleada del departamento de facturación en una empresa local y había estudiado informática. Luego de la balacera y de que se diera a conocer el secuestro de los cuatro estadounidenses, las autoridades mexicanas detallaron que una persona había sido asesinada en el lugar de los hechos, sin embargo no dieron detalles. ¿Qué pasó en Matamoros?El secuestro ocurrió el 3 de marzo pasado en Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo con el Buró Federal de Investigación estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés), las personas originarias de EEUU viajaban en una camioneta blanca con placas de Carolina del Norte."Poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados dispararon a los pasajeros del vehículo. Los hombres armados introdujeron a los cuatro ciudadanos estadounidenses en otro vehículo y huyeron de la escena con ellos", se refirió en un comunicado.Desde el mismo día de los hechos, las autoridades mexicanas desplegaron fuerzas de seguridad para dar con los secuestrados, mientras que desde Estados Unidos se condenaban los hechos ocurridos en suelo mexicano. Finalmente, el 7 de marzo pasado, durante la conferencia de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que dos de los estadounidenses fueron hallados muertos, uno herido y otra más sin daño alguno. Los sobrevivientes ya fueron repatriados. En un hecho insólito, cinco hombres con las manos atadas fueron encontrados en las calles de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, al lado de un supuesto mensaje de disculpa de parte del cartel del Golfo por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses el pasado 3 de marzo.Aunque las autoridades mexicanas y estadounidenses no verificaron la autenticidad del mensaje, los medios locales aseguran que se trata de una disculpa de parte de este grupo criminal.*Esta red social está prohibida en Rusia por ser extremista.

