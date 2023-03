https://sputniknews.lat/20230310/biden-de-record-pide-un-presupuesto-militar-estratosferico-1136703734.html

Biden de récord: pide un presupuesto militar estratosférico

La pregunta es cómo le va a sentar esto al contribuyente de EEUU, mientras los trenes descarrilan en su propio país. ¿Por qué EEUU se niega a retirar sus...

Presupuesto militar 2024 para EEUUEl Gobierno del presidente de EEUU, Joe Biden, presentó un proyecto de presupuesto militar por 842.000 millones de dólares para el año fiscal 2024. Se trata de una cifra récord en materia de defensa en la historia del país. Al respecto, el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, el republicano Kevin McCarthy, acusó a Biden de actuar en contra de los intereses económicos de los estadounidenses al aumentar el nivel de deuda para realizar un mayor gasto durante el próximo año fiscal.¿Por qué EEUU se niega a retirar sus tropas de Siria donde se encuentran ilegalmente?EEUU pretende considerarse la primera y más importante democracia del mundo. Sin embargo, su modo de actuar muy a menudo tiene poco que ver con la democracia y respeto a las leyes. Una muestra más de ello ha sido la reciente votación en la Cámara de Representantes del proyecto de resolución impulsada por el congresista republicano Matt Gaetz de retirar las tropas estadounidenses de Siria. El documento fue apoyado por 103 congresistas, entre ellos 56 demócratas y 47 republicanos, mientras que 321 votaron en contra.Venezuela: Mientras haya sanciones, no hay acuerdoSe cumplieron 8 años desde que Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva 13692 que considera a Venezuela como "una amenaza inusual y extraordinaria" para EEUU, y que sentó las bases jurídicas para la aplicación unilateral de sanciones económicas. Desde entonces, EEUU y otros países han aplicado 929 sanciones sobre el país caribeño, afectando su situación económica y social. Joe Biden prorrogó esta orden ejecutiva el pasado 1 de Marzo y no muestra señal de cambiar su política hacia Venezuela.El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó en un discurso televisivo, que el gobierno bolivariano no firmará ningún acuerdo con los sectores de la oposición con los que está en diálogo hasta que las sanciones económicas sean levantadas. Este sector de la oposición ahora se ve obligado a mediar con el gobierno estadounidense, si pretende llegar a las elecciones presidenciales con un acuerdo.Desde La Montaña se construye y se teje la paz de ColombiaEn el Municipio de Anorí, en Colombia, exintegrantes de la guerrilla de las FARC han creado un proyecto colectivo que tiene como principio la implementación de proyectos productivos para la construcción de la paz, y que surgió a partir de la idea de los firmantes del acuerdo de paz de 2016, para la construcción de taller de confecciones, en base al conocimiento de sastrería que tenía el Frente 36 de la guerrilla donde confeccionaban su propia indumentaria militar.Estos proyectos comunitarios son un ejemplo de que la paz es posible cuando se tiene la voluntad, por lo que, en las actuales negociaciones de paz con el ELN, se busca demostrar que es posible superar los obstáculos del conflicto y crear un espacio para el dialogo y el futuro del país.Respecto a los acuerdos de paz entre el Gobierno y el ELN, Martin Batalla, líder del proyecto Confecciones La Montaña, quien nos comenta respecto a este bello proyecto dedicado a la paz de Colombia, explica sobre la guerrilla: "Los necesitamos de este lado, jalándole al lado de la paz. Porque realmente la violencia es funcional al régimen de siempre".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

