¿Qué pasará con Messi? El fracaso del PSG pone en tela de juicio el futuro de 'La Pulga'

¿Qué pasará con Messi? El fracaso del PSG pone en tela de juicio el futuro de 'La Pulga'

El club de fútbol parisino PSG ha vuelto a defraudar a sus hinchas en la Champions League con una nueva eliminación a manos del Bayer Múnich, lo que ha puesto... 10.03.2023

Lionel Messi está a menos de cuatro meses de terminar su contrato con el PSG, el 24 de junio cumplirá 36 años de edad y el 1 de julio ya será jugador libre. A nivel deportivo, viene de una nueva eliminación en la Champions League ante el Bayern Múnich alemán, pero también de ganar el tan anhelado y esquivo Mundial de Fútbol y el trofeo The Best (mejor jugador del mundo), con lo que su cotización se ha visto favorecida.En ese contexto, el crack argentino debe decidir su futuro, la idea fija a día de hoy es que La pulga tiene claro que desea seguir al menos un año más en el fútbol de elite y el PSG sigue siendo su primera opción a pesar del fiasco europeo de la Champions.El Barça, asociado también a Messi por la voluntad expresa de Joan Laporta de recuperarlo, luego de no haber renovado de forma inesperada al entonces su máxima figura, en el verano de 2021, aparece como un aspirante a fichar al argentino, pero más a nivel de ilusión que de realidades tangibles.El presidente azulgrana confirmó que se reunió con Jorge Messi, padre y agente de Leo, pero que básicamente hablaron del homenaje pendiente a Lionel como icono histórico del club, tras su triste salida de agosto de 2021, nada más, la situación económica del club, sobrepasado en pago de salarios y obligado a recortarlos, hace muy complicado plantearse otro escenario.Por ahora, no ha trascendido si algún otro gran club europeo está interesado en el campeón mundial argentino, dado que en el mercado se da por hecha su continuidad en París, si se encalla la negociación, no es descartable que algún grande de la Premier o de Italia con la economía saneada mueva fichas para tener a la menuda estrella en sus filas, algo que siempre genera réditos deportivos y comerciales.El fiasco europeo del PSG afecta a Messi, pero el club francés siempre ha fracasado en la Champions, incluso antes de la llegada del 10 albiceleste, en París quieren renovarle para aprovechar su condición de icono universal, y más como campeón del mundo en Qatar 2022.El Inter Miami también se ha movido por Messi, lo quiere como estrella para dar un salto de calidad y de imagen en la MLS estadounidense, el problema es que a nivel económico no puede competir con los grandes de Europa y mucho menos con el fútbol árabe.Arabia Saudí quiere el Mundial de 2030 y, ya con Cristiano en su fútbol, sueña con reclutar a Messi para tener a los dos cracks como grandes embajadores de su causa, el Al-Hilal parece el club elegido por la federación para tentar a 'la pulga' si se decide por este fútbol, pero el caso es que el jugador rosarino no se plantea esos mercados por el momento.A día de hoy, la propuesta más equilibrada que tiene Messi en lo económico y lo deportivo es la del PSG, ya hubo una primera reunión de su padre con el asesor deportivo del club galo Luis Campos, que acabó sin acuerdo, pero también sin ruptura, ambas partes quedaron en seguir hablando y lo harán tras el KO de la Champions League.Lo lógico es que el manda más del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi se involucre en las negociaciones, dado que el jugador al que quieren renovar es Messi, en una reciente entrevista con la TV del club francés, la estrella de los 'Blue' dijo que está a gusto en París, algo que puntúa a favor de su continuidad en la capital gala.

