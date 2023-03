https://sputniknews.lat/20230314/nuevos-audios-revelan-presunta-complicidad-policial-a-favor-del-presidente-ecuatoriano-1136851345.html

Nuevos audios revelan presunta complicidad policial a favor del presidente ecuatoriano

QUITO (Sputnik) — Varios audios difundidos este 14 de marzo en Ecuador revelarían una presunta complicidad de altos mandos policiales para archivar una... 14.03.2023, Sputnik Mundo

La grabación fue difundida por el medio digital La Posta, el mismo que denunció la supuesta trama de corrupción en el sector público y nexos con el narcotráfico por parte de operadores políticos cercanos al Gobierno, como Carrera y el ciudadano Rubén Chérrez, a quien se relaciona con la mafia albanesa. Con anterioridad se conoció por medio de un audio que la campaña electoral de Lasso habría recibido un aporte de al menos un millón y medio de dólares. Según uno de los audios publicados, una voz que se atribuye al general de la Policía Giovanni Ponce, pidió cerrar el informe policial León de Troya o El Gran Informe, en la que "está metido el presidente" porque podría afectarle. "El presidente me va a decir: ustedes me están investigando", señaló supuestamente Ponce. En la conversación, se señala al general Mauro Vargas como uno de los interlocutores y quien estaría de acuerdo con la propuesta de Ponce. En otra de las grabaciones reveladas por La Posta este 14 de marzo, supuestamente la excomandante general de la Policía Tanya Varela dice que "el general Vargas quiere cerrar el caso porque no tiene nada de valor". Sobre estos audios, el periodista Luis Eduardo Vivanco, de La Posta, escribió en Twitter que hoy han demostrado "el nivel de putrefacción de la cúpula de la Policía Nacional. Y cómo esa cúpula, bajo el mando de Gobierno, encubrió al círculo presidencial en una investigación de narcotráfico". La comisión legislativa que investigó el caso El Gran Padrino presentará esta semana la propuesta de un juicio político contra el presidente Lasso.

