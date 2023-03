https://sputniknews.lat/20230315/sistema-bancario-en-mexico-se-dice-fuerte-ante-cierre-de-silicon-valley-bank-pero-el-mercado-cae-1136903552.html

Sistema bancario en México se dice "fuerte" ante cierre de Silicon Valley Bank, pero el mercado cae

Sistema bancario en México se dice "fuerte" ante cierre de Silicon Valley Bank, pero el mercado cae

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México asegura que el sistema financiero en el país es fuerte y sólido, esto ante la caída del Silicon... 15.03.2023, Sputnik Mundo

En un comunicado publicado este 15 de marzo, la CNBV expuso que su cobertura de liquidez es, en promedio, de más de 235%."Ninguno de los bancos de importancia sistémica local tiene una concentración significativa en depositantes de mayor volumen ni en algún sector de actividad económica en particular", expuso la entidad bancaria latinoamericana.En el documento, la CNBV agregó que no ve una alta posibilidad de que ocurra algo similar en México a lo de Silicon Valley Bank.Así reacciona el mercado accionario mexicanoDesde el 10 de marzo, fecha en la que el SVB fue intervenido por las autoridades de Estados Unidos debido a su falta de liquidez y sus acciones fueron suspendidas de Wall Street, el mercado de valores ha reaccionado de manera negativa en México y gran parte del mundo."El efecto inmediato sobre el sector financiero mexicano fue una pérdida de valor en algunas de sus acciones. Esta disminución de precios fue un resultado impulsado por el anuncio del cierre", valoró la comisión bancaria. "El efecto se da principalmente por la decisión de inversionistas institucionales de disminuir su posición en instituciones bancarias a nivel global y no por percibir especiales riesgos en los bancos mexicanos", añadió en su comunicado.Aunque este panorama parezca desalentador, en entrevista para Sputnik, el consejero delegado de Sovereign Wealth Management, Gary Korolev, declaró que es imposible que el cierre de SVB provoque una crisis en el sistema financiero global.Esto porque "los reguladores tienen un plan para hacer frente a este tipo de situaciones después de 2008".

