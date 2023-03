https://sputniknews.lat/20230315/el-superpeso-mexicano-resiste-a-la-turbulencia-por-la-quiebra-de-silicon-valley-bank-1136868402.html

El "superpeso mexicano" resiste a la turbulencia por la quiebra de Silicon Valley Bank

El "superpeso mexicano" resiste a la turbulencia por la quiebra de Silicon Valley Bank

El "superpeso mexicano" resiste a las turbulencias originadas por la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB), gracias a la postura monetaria del banco central... 15.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-15T03:13+0000

2023-03-15T03:13+0000

2023-03-15T03:13+0000

economía

eeuu

méxico

banco de méxico

📈 mercados y finanzas

💶 divisas

colapso del silicon valley bank

silicon valley bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/0b/1128075367_0:138:1078:744_1920x0_80_0_0_8cdcbdbdf2de9b466f2e84813c277364.jpg

El analista financiero Enrique Covarrubias, graduado por la Universidad de Cambridge y doctorado en economía financiera por la Universidad de Edimburgo, explica en entrevista con Sputnik que entre los factores mencionados son principalmente tres elementos los que explican la fortaleza del peso en meses recientes. "La primera explicación es que México ha tenido una postura monetaria muy consistente frente a la dinámica inflacionaria que hemos visto, y eso ha llevado a que los niveles de tasas hayan sido muy atractivos para inversionistas internacionales", dice el especialista, que ejerció la docencia en las universidades de Oxford y Copenhague. Con el objetivo de contener la inflación, el banco central mexicano elevó la tasa de interés de referencia a un máximo histórico de 11%, la primera vez que alcanza ese nivel desde que la autoridad monetaria adoptó este instrumento en 2008. Remesas y turismoEl economista, quien también se desempeñó como analista del estatal Banco de México, apunta que "en segundo lugar, hemos estado viendo una demanda importante de pesos en el país, tanto por el ingreso de remesas como por turismo". El 2022 ese flujo de dinero procedente de trabajadores mexicanos en EEUU cerró en poco más de 58.000 millones de dólares, su máximo anual desde 1995. Además, prosigue Covarrubias, "hubo un incremento importante de turismo hacia México tanto por el final de la pandemia". Una de las causas de los nuevos flujos de divisas a través de los visitantes internacionales es "un nuevo tipo de turismo transfronterizo". Las personas que viven en las zonas fronterizas de EEUU cruzan a realizar compras en supermercados, cargar gasolina y servicios médicos en las ciudades mexicanas. El tercer factor importante es que "desde hace algunos trimestres apareció la tendencia del 'nearshoring' o relocalización de operaciones", de firmas internacionales que dirigen sus inversiones al país vecino con EEUU. "Los inversionistas están buscando un entorno de menores riesgos globales y vender en el mercado estadounidense, y las zonas fronterizas de México se están beneficiando de este contexto", indica el economista. Por ejemplo, señala que han estado llegando a la segunda economía latinoamericana alrededor de 20.000 millones de dólares anuales, solamente de nueva inversión. Esos flujos no se contabilizan en la inversión extranjera directa total, que es de unos 35.000 anuales, aclara. Un nuevo ventarrónVientos huracanados se originaron con la quiebra del SBV, con sede en Santa Clara, California, el viernes 10 de marzo, y el posterior colapsó del banco Signature Bank, vinculado a las criptomonedas. Estos eventos causaron la mayor sacudida bancaria en EEUU desde la crisis financiera internacional de 2008. La economía mexicana se rige por un tipo de cambio "flexible o flotante", mediante el cual el precio de la divisa se determina por la oferta y la demanda del mercado, sin la intervención directa de la autoridad monetaria. En los mercados financieros ha habido una demanda muy importante de pesos mexicanos a través de esos canales mencionados (remesas, turismo, inversiones en dólares) que a su vez causa una apreciación frente a la moneda estadounidense. "A nivel global se presenta una búsqueda de refugios seguros, a través de diferentes vías; pero sobre todo los instrumentos más líquidos a nivel global (como las divisas de economías emergentes) son vendidos para comparar activos más seguros", es decir bonos del Tesoro de EEUU, puntualiza el analista. El ajuste del precio del peso frente al dólar de esta semana se asocia a la incertidumbre que surge en los bancos estadounidenses, que comenzaron a mostrar problemas de liquidez. "Vimos una apreciación del dólar y un incremento del precio de estos bonos soberanos estadounidense, y como consecuencia observamos una depreciación del peso mexicano", relata Covarrubias. Fortaleza de la divisa mexicanaLa moneda mexicana es tan líquida que en "tiempos normales" de los mercados financieros se utiliza para cubrir riesgos de países emergentes, así como en momentos de incertidumbre global. "A pesar del entorno difícil que apareció la semana pasada, el peso mexicano no tuvo una depreciación relevante, y tiene un rendimiento muy positivo en lo que va del año, gracias a las tendencia, que ofrece buen viento para la moneda en el resto del año", estima el economista. El año pasado, el peso mexicano fue la segunda moneda más apreciada en el mundo y se ha apreciado un 25% contra el dólar desde abril de 2020, cuando tocó una cotización máxima histórica de 24,85 pesos por dólar, según datos del Banco de México. El peso inició la sesión de este miércoles con una apreciación de 1,20%, cotizando alrededor de 18,68 pesos por dólar, con una recuperación del apetito por el riesgo, ante la percepción de que no se desarrolla una crisis financiera en EEUU tras la caída de SVB. El Gobierno de EEUU prometió garantizar que los depósitos bancarios de los estadounidenses permanezcan seguros en medio del colapso de dos bancos, impidiendo una nueva crisis financiera. "Debido a las medidas tomadas por los reguladores, todos los estadounidenses deben sentirse seguros de que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten", dijo el lunes el presidente Joe Biden. SVB de California, uno de los 20 principales bancos comerciales de EEUU, quebró la semana pasada cuando los ahorristas retiraron 42.000 millones de dólares en depósitos.

https://sputniknews.lat/20230314/puede-ser-fatal-empresas-latinoamericanas-sufren-la-caida-del-silicon-valley-bank-1136850304.html

https://sputniknews.lat/20230304/el-plan-de-america-latina-contra-la-inflacion-es-un-nuevo-escenario-de-integracion-regional-1136441151.html

https://sputniknews.lat/20230305/tesla-contribuira-a-acelerar-la-transicion-hacia-la-electromovilidad-en-mexico-1136473357.html

https://sputniknews.lat/20230313/el-signature-bank-sigue-los-pasos-de-silicon-valley-bank-y-cierra-sus-puertas-1136767498.html

https://sputniknews.lat/20221213/en-una-economia-mundial-convulsa-estas-divisas-latinoamericanas-cierran-bien-el-2022-1133396505.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Víctor Flores García

Víctor Flores García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Flores García

eeuu, méxico, banco de méxico, 📈 mercados y finanzas, 💶 divisas, colapso del silicon valley bank, silicon valley bank