AMLO critica a EEUU con ironía: "Allá la droga se distribuye por telepatía"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó los señalamientos de las autoridades estadounidenses sobre el tráfico de drogas, especialmente el... 16.03.2023, Sputnik Mundo

Desde inicios de marzo, legisladores republicanos como Roger Marshall, Rick Scott y Dan Crenshaw han insistido en catalogar a los carteles mexicanos como terroristas con el fin de que las tropas estadounidenses intervengan en el país y, con esto, presuntamente disminuir la inseguridad y la llegada a EEUU de sustancias como el fentanilo.El político reiteró que el fentanilo es una materia prima proveniente de Asia y que, en mayor medida, llega de manera directa a Estados Unidos y Canadá."Aquí sí hay laboratorios, pero no es México, repito, el país que más introduce fentanilo a EEUU. Sostengo que llega más de manera directa a [Washington] y Canadá que en México. [En el territorio mexicano] se fabrican las pastillas", agregó.A pregunta expresa de Sputnik, López Obrador confirmó que sí hay investigaciones contra los productores de fentanilo, esto después de que el 15 de marzo, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de EEUU, Brian Nichols, afirmara en una audiencia legislativa que en México se producía la droga.En este tenor, el 15 de marzo, el presidente mexicano sugirió que esta sustancia, que es también empleada con fines médicos, sea sustituida con otros activos. Para lograrlo, consultará a médicos y científicos del país."Aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos con otros analgésicos", detalló.

