https://sputniknews.lat/20230316/aukus-los-submarinos-que-pueden-hundir-a-eeuu-en-el-pacifico-1136900531.html

AUKUS: los submarinos que pueden hundir a EEUU en el Pacífico

AUKUS: los submarinos que pueden hundir a EEUU en el Pacífico

Australia comprará a EEUU entre tres y cinco submarinos a propulsión nuclear. Lo confirmó el consejero de Seguridad Nacional del país norteamericano, Jake... 16.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-16T06:00+0000

2023-03-16T06:00+0000

2023-03-16T06:58+0000

qué pasa

aukus

submarinos

australia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0f/1136900382_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_36deebc58dc6bf01d1413c050c7f542c.jpg

AUUKUS: los submarinos que pueden hundir a EEUU en el Pacífico AUUKUS: los submarinos que pueden hundir a EEUU en el Pacífico

Todo es parte del plan"Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes", dice una línea del libreto del personaje de Al Pacino en la película 'El abogado del diablo', un momento de tensión mientras conversaba con el personaje interpretado por Keanu Reeves.Y fue lo que hizo Sullivan: contar los planes de EEUU, y por extensión de la nueva alianza AUKUS, acerca de la venta de submarinos a propulsión nuclear que le venderá a Australia, tras la puñalada que estos dos países le propinaron a Francia, cuando Canberra rompió un contrato de forma unilateral que tenía con París por valor de 66.000 millones de dólares para comprarle los submarinos a ellos.Y los planes que cuenta Sullivan, dicen que esta nueva alianza, hija de aquella traición, ilustra el compromiso a largo plazo de Washington para proteger la "paz y la estabilidad" [sic] en la región del Asia–Pacífico frente a una China en ascenso, para reforzar el poder occidental en ese escenario.En este contexto, la Casa Blanca asegura que ha informado sobre esta venta al Organismo Internacional de Energía Atómica [OIEA] detallando que su secretario general, Rafael Grossi, informó a los Estados miembros del organismo que cree que los socios del AUKUS "están comprometidos a garantizar que se cumplan los más altos estándares de no proliferación [nuclear]".Cuento chinoLa cuestión es que China no se ha tragado el cuento de la Casa Blanca. Así, el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, declaró: "Las afirmaciones de los tres países de que respetarán los más altos estándares de no proliferación de armas nucleares es una hipocresía total". Advirtió que la cooperación de la alianza "en el ámbito de submarinos nucleares prevé la entrega de una cantidad grande de uranio muy enriquecido para armas de Estados que poseen armas nucleares a un Estado que no las tiene, algo que crea una amenaza seria de proliferación de armas nucleares y viola los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear".Hay que recordar que el Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a EEUU, el Reino Unido y las otras tres potencias nucleares, es decir, Rusia, China y Francia, transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos, o el control sobre los mismos. Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares [sea o no parte del Tratado], en este caso a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos.También reaccionó el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov: "El mundo anglosajón, con la creación de bloques como AUKUS y la promoción de la infraestructura militar de la OTAN en Asia, hace una apuesta muy seria por un enfrentamiento por muchos años. […] Los anglosajones han tomado las riendas y [...] le dicen a Europa que se olvide de la autonomía estratégica".Iñaki Gil de San Vicente señala que esta política de Occidente "es una política agresiva con diversos niveles de advertencia hacia otros países de la gigantesca área: primero, contra China, y luego, ya contra Corea [del Norte], contra Rusia"."En toda esta pugna entre Eurasia y el imperialismo, este último está muy tocado económicamente. Estamos viendo cómo están cerrando bancos, cómo hay un problema muy serio en la cuestión de los bonos, en la tendencia de fugas de capitales desde Europa a EEUU, cómo hay un problema en la caída de producción, del caos económico en el que está Gran Bretaña, Alemania, Francia, el Estado español, y la situación económica muy tocada en la que está EEUU", concluye el experto.

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

aukus, submarinos, australia, аудио