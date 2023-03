https://sputniknews.lat/20230316/rusia-mantiene-contactos-con-eeuu-para-prevenir-nuevos-incidentes-en-el-mar-negro-1136910573.html

Rusia mantiene contactos con EEUU para prevenir nuevos incidentes en el Mar Negro

Rusia mantiene contactos con EEUU para prevenir nuevos incidentes en el Mar Negro

WASHINGTON (Sputnik) — Rusia sigue teniendo contactos con autoridades de defensa de EEUU para prevenir otro incidente como el ocurrido en el Mar Negro con un... 16.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-16T00:59+0000

2023-03-16T00:59+0000

2023-03-16T00:59+0000

internacional

moscú

eeuu

incidente con un dron estadounidense sobre el mar negro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/10/1136910861_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8beba22430e43e082b75144386a5bdf.jpg

"No estamos buscando un conflicto con una potencia nuclear. Seguimos manteniendo contactos, incluso a través del Ministerio de Defensa, para prevenir colisiones no intencionadas. Nos gustaría que los políticos estadounidenses tengan la misma actitud en las relaciones con Rusia", señaló el diplomático en una declración. El embajador subrayó que Moscú hizo todo lo posible para prevenir el incidente con el dron de EEUU. El martes, el gobierno de EEUU aseguró que un avión de combate ruso chocó con un dron MQ-9 Reaper estadounidense que volaba cerca de Crimea, lo que finalmente llevó a sus operadores a llevar el avión no tripulado al Mar Negro. Rusia negó haber atacado al dron y dijo que las maniobras deficientes y bruscas de los operadores del dron provocaron que el avión se precipitara al mar.

https://sputniknews.lat/20230315/la-onu-llama-al-dialogo-y-a-evitar-mayores-tensiones-tras-incidente-del-dron-de-eeuu-1136900984.html

moscú

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

moscú, eeuu, incidente con un dron estadounidense sobre el mar negro