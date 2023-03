https://sputniknews.lat/20230318/el-clan-del-golfo-la-piedra-en-el-zapato-para-lograr-la-paz-total-de-gustavo-petro-1136996226.html

El Clan del Golfo, la piedra en el zapato para lograr la Paz Total de Gustavo Petro

El Clan del Golfo, la piedra en el zapato para lograr la Paz Total de Gustavo Petro

Esta estructura dedicada al narcotráfico y la minería ilegal hace parte de las organizaciones con las que el Gobierno de Colombia quiere negociar. Sputnik... 18.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-18T06:30+0000

2023-03-18T06:30+0000

2023-03-18T06:30+0000

américa latina

colombia

💬 opinión y análisis

gustavo petro

clan del golfo (colombia)

📰 proceso de paz en colombia

paramilitares

narcotráfico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/11/1136997615_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_d829350b774c208c92ef4e271a773aa2.jpg

Para el Estado colombiano, el Clan del Golfo, antes conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan Úsuga o Los Urabeños, es una de las organizaciones más peligrosas del crimen transnacional. Eso no le impidió incluirlos en el proyecto de la Paz Total, que busca sentar las bases para negociar con diferentes grupos armados, rebeldes o no, para alcanzar una paz estable y duradera.Sin embargo, ese deseo del presidente Gustavo Petro se podría estar diluyendo por la presunta instigación violenta del Clan del Golfo en el paro armado minero en el Bajo Cauca antioqueño (noroccidente del país), iniciado el 2 de marzo. El conflicto se inició tras un operativo de la Fuerza Pública que destruyó dragas usadas para minería ilegal, lo cual desató la protesta y los bloqueos por parte de los trabajadores mineros informales."Si el Clan del Golfo está detrás del paro, como muchos de los indicios así lo demuestran, hay que decirlo, no tiene voluntad de paz", dijo el primer mandatario el 12 de marzo en un consejo de seguridad que lideró en Montelíbano, Córdoba (norte de Colombia).Para saber qué es el Clan del Golfo en Colombia hay que remontarse al movimiento paramilitar. Historiadores como Germán Sahid marcan 1964 como el año en que nacieron los grupos de contrainsurgencia, que tuvieron el aval del Estado con el fin de proteger sus bienes privados de la guerrilla. La periodista María Teresa Ronderos destaca 1979 como año clave en Puerto Boyacá —a más de cinco horas de Bogotá—, para la articulación del paramilitarismo y la creación de las autodefensas.Lo cierto es que en los años 80 y 90 la violencia paramilitar se recrudeció en el país, introduciendo al narcotráfico como vehículo económico para financiar el conflicto armado, según señala el Informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica, entidad encargada de la recopilación y análisis de la información relacionada con el conflicto armado interno.En 2006, varios grupos paramilitares se desmovilizaron gracias a la Ley de Justicia y Paz, en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), pero a pesar de esto la dinámica paramilitar no dejó de existir.De las cenizas del paramilitarismo se reorganizaron viejos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia —el más grande grupo de esta naturaleza que existió en el país— para conformar nuevas estructuras. Entre ellas, el Clan del Golfo, la hoy piedra en el zapato para la Paz Total del presidente Petro.Red de narcotraficantes"El Clan del Golfo más que una organización es una red dinámica, una franquicia, si se quiere, que tiene como principal interés el control de recursos, lo que los lleva a hacer control territorial y de comunidades", señala a Sputnik Luis Eduardo Celis, sociólogo de la Universidad Nacional e investigador de la Fundación Pares.Según explica el analista, la estructura funciona con líderes territoriales que no responden a un mando central, lo que la convierte en un objetivo difícil a la hora de contrarrestarlos y también para negociar un proceso de sometimiento, entrega de armas y recursos.Esta franquicia se acentuó más con la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el líder más reconocido del Clan del Golfo, en octubre de 2021, y el hombre más buscado en Colombia. Desde entonces, como lo han analizado fuentes de inteligencia del Gobierno, no parece haber un liderazgo claro y por eso se presentan sucesos en varios rincones de Colombia.La incidencia de esta estructura paramilitar está sectorizada entre el Urabá, Bajo Cauca y el Chocó, en el nororiente colombiano, limítrofe con el Pacfício y Panamá. "Epicentro del paramilitarismo en los 80 y 90", recalca Celis. Igualmente, el Clan ejerce control del microtráfico en Medellín, los Santanderes (nororiente) La Guajira (la punta norte) y Valle del Cauca (al suroccidente).El poder en las regionesEn varias oportunidades, el Clan del Golfo ha apelado a los paros armados para presionar al Gobierno. El más reciente es el paro minero en el Bajo Cauca, donde, según el Ministerio de Defensa, este grupo está detrás del caos generado en la región y que detonó por la quema, por parte de la Fuerza Pública, de maquinaria destinada para la minería ilegal, además del supuesto incumplimiento de acuerdos con las autoridades para formalizar esta actividad.Sectores cercanos al Gobierno califican estas instigaciones del Clan del Golfo como un acto de sabotaje a la Paz Total de Petro. El mensaje del presidente a los miembros de la estructura en sus declaraciones, tras el consejo de seguridad del domingo 12, fue el de trazar las líneas para continuar una negociación: la renuncia a las economías ilegales (minería y narcotráfico). "Ni el Gobierno ni el Estado son para engañar", dijo Petro.Ricardo Giraldo, abogado que representa al Clan del Golfo, considera que la propuesta del Gobierno es inviable, puesto que no deja claro temas como la no extradición. Asuntos como esos son los que se tendrán que negociar entre ambas partes con el fin de buscar la verdad y la reparación de víctimas a cambio de beneficios judiciales."Esta ley que está en trámite en el Congreso es un referente porque no deja ninguna organización por fuera con el fin de no generar un efecto de reciclaje de la violencia, que ha sido la historia del país. Hay que ver qué tan atractivo es para esas estructuras", concluye el investigador.Según la fundación Pares, en la que trabaja Celis, el Clan del Golfo tiene presencia en 241 municipios de nueve departamentos del país.

https://sputniknews.lat/20230315/gobierno-petro-tiene-el-reto-de-dialogar-con-disidencias-de-las-farc-y-grupos-paramilitares-1136895501.html

https://sputniknews.lat/20230316/petro-defiende-ley-de-sometimiento-de-grupos-armados-colombianos-ante-reparos-de-fiscalia-1136947689.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camilo Amaya https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

colombia, 💬 opinión y análisis, gustavo petro, clan del golfo (colombia), 📰 proceso de paz en colombia, paramilitares, narcotráfico