La prisión Abu Ghraib: los horrores de la invasión estadounidense en Irak

Bajo el régimen de Sadam Huseín Durante el régimen del entonces presidente iraquí Sadam Huseín, la prisión de alta seguridad estaba dirigida por la Dirección General de Seguridad (Amn al-Amm), donde, según los informes de los medios de comunicación occidentales, se producían torturas masivas y ejecuciones de presos políticos del régimen gobernante. En realidad, sin embargo, no hay pruebas de que la prisión fuera política y no ordinaria. Este último hecho lo indica la amnistía masiva de presos comunes, que fueron liberados en 2002, justo antes de la invasión de Irak por las fuerzas de la Coalición Occidental. Tampoco hay pruebas suficientes de ejecuciones masivas, ya que las investigaciones realizadas sobre fosas comunes en las inmediaciones de la prisión confirmaron el enterramiento de 993 presos en un momento dado. Según declaraciones occidentales, solo en 1984 fueron ejecutados en el centro de tortura de Sadam entre 4.000 y 12.000 condenados, y 1.500 en 1997.Durante la invasión de la coalición internacional liderada por Washington En 2003, tras la caída del régimen de Sadam Husein, los estadounidenses se hicieron cargo de una prisión ya devastada. Su buena ubicación y su infraestructura hicieron de Abu Ghraib el principal centro de detención de prisioneros de guerra y presos políticos iraquíes.La prisión fue compartida entre las Fuerzas de la Coalición y el Gobierno iraquí hasta agosto de 2006. La unidad, que estaba bajo el control total de las autoridades locales, cumplía las condenas de los delincuentes convictos. El resto de la prisión estaba bajo el control de las fuerzas estadounidenses y se utilizaba como base de operaciones avanzada e instalación penitenciaria.Varias categorías de prisioneros fueron llevados a Abu Ghraib bajo el control de las fuerzas estadounidenses: Así, durante la presencia estadounidense, Abu Ghraib se convirtió en un lugar de detención para amplios sectores de la población, predominantemente local, que fueron retenidos por motivos subjetivos y sospechas, en violación de los principios de "custodia y detención" de la Convención de Ginebra.Denuncia de las torturas En la primavera y el verano de 2003, las organizaciones de derechos humanos que habían llegado a Irak con Estados Unidos empezaron a llamar la atención sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de ocupación contra los prisioneros de guerra y detenidos iraquíes. En noviembre de 2003, Abdel Turki, el supervisor de los derechos humanos en la administración provisional iraquí nombrado por Estados Unidos, informó a Paul Bramer, jefe de la Administración Civil iraquí, de numerosos casos de tortura y malos tratos a detenidos en las cárceles iraquíes, incluida Abu Ghraib. Como Turki recordó más tarde, no hubo respuesta.La noticia de lo que ocurría en Abu Ghraib se hizo viral y se difundió a gran velocidad. Una de ellas, en la primavera de 2004, estuvo a punto de provocar una revuelta popular a gran escala en Bagdad.Todo empezó cuando una carta escrita por una de las prisioneras empezó a circular y se abrió camino fuera de la prisión. El mensaje era que las mujeres encarceladas en Abu Ghraib sufrían constantes abusos por parte de los estadounidenses y, en ocasiones, de prisioneros iraquíes leales, y que muchas de ellas acabaron embarazadas de sus agresores.Una copia de la carta se distribuyó en mano y se pegó en las paredes. En una mezquita de Bagdad, la carta fue leída durante un sermón. Como resultado, la resistencia popular contra la coalición se intensificó en Irak. Personas desarmadas apedrearon convoyes militares estadounidenses, gritaron consignas antiestadounidenses y atacaron vehículos militares. En algunas partes de Bagdad se produjeron emboscadas armadas.Pero ese no fue el motivo de la investigación sobre los abusos a los presos de Abu Ghraib, sino la curiosidad del oficial de la Policía Militar estadounidense Joseph Darby, que en diciembre de 2003 pidió prestado un disco a su colega Charles Greiner para su propio uso. El CD, entre otras cosas, contenía pruebas espantosas de las torturas y los malos tratos infligidos a los prisioneros. Tres semanas después informó de ello a sus mandos.El 13 de enero de 2004, fue abierta una investigación sobre los abusos cometidos por 17 militares. El comandante de las Fuerzas de la Coalición en Irak, Ricardo Sánchez, asignó al general de división Antonio Taguba la dirección de la investigación sobre la tortura en Abu Ghraib. El 23 de febrero de 2004, 17 militares, entre ellos un comandante de batallón, un comandante de compañía y 13 soldados rasos de la Policía militar, fueron suspendidos de sus funciones durante la investigación.El 20 de marzo, un portavoz de las fuerzas de la coalición estadounidense declaró que las investigaciones preliminares habían dado lugar a cargos penales contra seis soldados. El 9 de abril comenzaron las vistas del caso. Todas las declaraciones oficiales de ese periodo no fueron un gran secreto, ya que la información se suavizó todo lo posible: se trataba de "abusos", "abuso de poder" y "payasadas de individuos". Pero a principios o mediados de abril, la cadena de televisión CBS recibió una copia del informe Taguba, con todas las fotos. Las autoridades estadounidenses intentaron frenar a los reporteros para que no publicaran esta información, pero cuando se enteraron de que el famoso periodista Seymour Hersh estaba al corriente de lo que ocurría y se disponía a publicarlo en The New Yorker, tomaron la iniciativa.El 28 de abril de 2004, la CBS emitió un reportaje sobre la investigación, acompañado de algunas fotografías de torturas a prisioneros, de las más inocuas, y el reportaje no tardó en aparecer en todos los medios de comunicación del mundo. La información fue dada de forma muy suavizada, con referencias al informe Taguba, lo que estaba ocurriendo eran payasadas de sádicos y maltratadores individuales que, quién sabe cómo, fueron infiltrado en las fuerzas estadounidenses, y se trataba de un abuso aislado, no de una práctica sistemática. Se culpó a las autoridades penitenciarias y a la general de brigada Janice Karpinski por no educar a los guardias en los términos de la Convención de Ginebra relativos al trato de prisioneros de guerra y detenidos. El sargento primero Ivan Frederick, los sargentos Javel Davies, Michelle Smith, Santos Cordona, Jeremy Sivits y Hermine Cruz fueron "designados" como organizadores directos de las torturas. Dos mujeres militares, Lindy Ingland y Sabrina Hartman, también se encontraban entre los participantes más activos. El sargento Charles Greiner fue reconocido como el líder oficioso.Todos ellos procedían del campo estadounidense y tenían un bajo nivel educativo, por lo que eran apropiados para el papel de "extremistas". Sobre todo porque no había ninguna duda sobre su culpabilidad: aparecían en las fotos del acoso. En el proceso de conversación con Janice Karpinski quedó claro que en Abu Ghraib había un bloque separado 1A, encargado de la inteligencia militar, que realizaba interrogatorios a prisioneros especialmente importantes. Funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Pentágono aparecían allí con regularidad y sus visitas no quedaban registradas en modo alguno. Karpinski llegó a afirmar que en la prisión había oficiales de los servicios de inteligencia de Israel, no obstante este hecho fue negado por el Ministerio de Defensa israelí.En opinión de Karpinski, los oficiales de inteligencia estaban detrás de las torturas y ella y sus subordinados se hicieron los culpables. Los propios guardias afirmaron que cumplían órdenes de los servicios de inteligencia militar para obtener confesiones e información útil de los prisioneros. Al mismo tiempo, las órdenes de la inteligencia militar sobre el trato y la tortura de los prisioneros solo se daban verbalmente y nunca por escrito. La aclaración definitiva a todas estas cuestiones vino de los artículos publicados en The New Yorker, por Seymour Hersh. Hersh obtuvo información de sus fuentes de que lo que ocurrió en Abu Ghraib no fueron las payasadas de los guardias, que incumplieron su cargo oficial, sino el programa secreto especial del Pentágono, de nombre en clave Patina, dirigido a perseguir y exterminar a los terroristas de Al Qaeda, que ya se había puesto en marcha en Afganistán y Guantánamo. El secretario de Defensa estadounidense, David Rumsfeld, estaba a cargo del programa, y el entonces presidente de EEUU George W. Bush no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Según trascendió, la tortura sistemática comenzó en agosto de 2003, cuando el general de división Geoffrey Miller, director de Guantánamo, llegó a Bagdad, donde los interrogatorios con privación de sueño, la tortura con frío y la fijación en posturas incómodas eran práctica habitual. También convenció al mando militar estadounidense para que todas las prisiones dependieran de la inteligencia militar. Todo esto fue sancionado por una orden de Ricardo Sánchez. Fue este programa, así como las recomendaciones de Miller, lo que se aplicó en Abu Ghraib, y de forma aún más dura que en Guantánamo. El programa también fue adaptado a las realidades de la región de Oriente Medio, de modo que el énfasis de la intimidación se puso en la sensibilidad de los árabes a la humillación sexual, especialmente en público. Se tomaban fotografías para chantajearlos aún más y coaccionarlos para que fueran informantes de las agencias de inteligencia estadounidenses. Según los testimonios de varias prisioneras, los soldados estadounidenses las violaban, las montaban a caballo y las obligaban a buscar comida en los retretes de la prisión.A principios de mayo de 2004, los dirigentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses admitieron que algunos de los métodos de tortura no se ajustaban al Tercer Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra y anunciaron su disposición a pedir disculpas públicamente. Doce miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses fueron declarados culpables de cargos relacionados con los incidentes de Abu Ghraib. Fueron condenados a diversas penas de prisión. Ningún alto cargo del Pentágono fue declarado culpable. El 9 de marzo de 2006, el mando militar estadounidense decidió cerrar la prisión. En agosto de 2006, todos los presos fueron trasladados de Abu Ghraib a otras prisiones de Irak, y el 2 de septiembre, la prisión pasó a manos del Gobierno iraquí.

