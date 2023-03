https://sputniknews.lat/20230320/medvedev-afirma-que-el-sistema-del-derecho-internacional-ha-colapsado-1137070975.html

Medvédev afirma que el sistema del derecho internacional ha colapsado

Medvédev afirma que el sistema del derecho internacional ha colapsado

MOSCÚ (Sputnik) — La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el líder ruso, Vladímir Putin, es otra demostración del colapso del... 20.03.2023, Sputnik Mundo

El político afirmó que "los países no quieren acatar los documentos sesgados de la Asamblea General de la ONU, vetan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, abandonan diversas instituciones de la ONU". Esta situación, según Medvédev, se debe al incumplimiento del principio de igualdad soberana, el del par in parem non habet imperium. El 18 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la comisionada rusa de los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, al reconocerlos presuntamente responsables del traslado ilegal de niños "de las áreas ocupadas de Ucrania" a Rusia desde el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú lanzó su operación militar en el país vecino. Desde el Ministerio de Exteriores ruso subrayaron que las decisiones de la CPI no tienen ninguna importancia y jurisdicción para el país y recordaron que Rusia no forma parte del Estatuto de Roma de la CPI, ni tampoco tiene obligaciones relacionadas con ese documento.

