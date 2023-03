https://sputniknews.lat/20230321/lula-da-silva-reunion-entre-presidentes-putin-y-xi-es-buena-noticia-1137143123.html

Lula da Silva: reunión entre presidentes Putin y Xi es "buena noticia"

Lula da Silva: reunión entre presidentes Putin y Xi es "buena noticia"

El mandatario sudamericano dio una entrevista exclusiva al medio Brasil TV 247, en la que elogió la visita oficial de Xi a Rusia. Xi llegó a Rusia el 20 de marzo en una visita de Estado de tres días, en su primer viaje al extranjero después de su reelección como presidente para un tercer mandato. Este 21 de marzo, Putin calificó de exitosas y constructivas sus negociaciones con Xi en varios aspectos de la relación bilateral.El presidente brasileño declaró que en su próxima visita a China también hablará con su par de ese país asiático, Xi Jinping, sobre negociaciones de paz para el conflicto en Ucrania."Voy a hablar con Xi Jinping, porque China es un país extremadamente importante, que puede tener una discusión más seria con EEUU. Le dije a [los presidentes] Joe Biden [EEUU], Emmanuel Macron [Francia], Olaf Scholz [canciller de Alemania] que Brasil está dispuesto a hacer cualquier esfuerzo para garantizar la paz. Lo primero que hay que hacer es parar la guerra", afirmó el mandatario en una entrevista televisiva con Brasil TV 247.Lula añadió que actualmente lo más importante es buscar la paz. "Rusia no es un país cualquiera, no es insignificante. Rusia es muy importante para garantizar que la paz en el mundo prevalezca durante muchos, muchos siglos", indicó el mandatario. El mandatario ya había planteado propuestas de paz para solucionar el conflicto.Lula realizará una visita oficial al gigante asiático entre el 26 y el 31 de marzo. China es el socio comercial más importante de Brasil desde 2009; el año pasado el intercambio comercial entre ambos alcanzó un récord de 150.500 millones de dólares, según datos oficiales.De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano, las autoridades buscarán diversificar las exportaciones abarcando productos industrializados. Durante la visita de Lula se firmarán al menos 20 acuerdos en áreas como salud, agricultura, educación, finanzas, industria, ciencia y tecnología.La delegación brasileña incluirá 240 empresarios, de los cuales más de 100 están vinculados al sector de agronegocios, dijo el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA), que emprendió la misión oficial el lunes, previo a la llegada de Lula.Junto al ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, y el equipo técnico de MAPA, que trabaja en acuerdos comerciales, simplificación de procesos a través de la digitalización y apertura de mercados para nuevos productos brasileños con las autoridades chinas, los empresarios tendrán la oportunidad de discutir con el sector privado la importación y las demandas de exportación entre los dos países."Es una comitiva muy ecléctica, contemplando la diversidad de nuestra agroindustria, no solo los que están interesados en vender sus productos, sino también comprar para que podamos avanzar en la agroindustria (…) y también la importancia que tiene la Gobierno federal enfatiza a la agricultura", explicó Fávaro en una nota de prensa.Esta será la tercera visita oficial de Lula a China como presidente, aunque es la primera en su tercer mandato, que comenzó el pasado 1 de enero. Anteriormente, viajó a China en 2004 y 2009.

