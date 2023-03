https://sputniknews.lat/20230322/colombia-esta-viviendo-una-transformacion-historica-1137177748.html

"Colombia está viviendo una transformación histórica"

A pocos meses del inicio del Gobierno progresista liderado por Gustavo Petro, el diputado del Pacto Histórico, Santiago Osorio, dialogó con GPS Internacional... 22.03.2023, Sputnik Mundo

Con la llegada del progresismo al poder en 2022, Colombia está atravesando un momento histórico, luego de muchos años de Gobiernos de derecha y con un claro perfil reaccionario. En este marco, "el país ha estado padeciendo la desigualdad en muchas materias", indicó Osorio. A modo de ejemplo, "se destaca el poco acceso a la salud, ya que tenemos millones de colombianos que no pueden tener acceso al sistema debido a las cantidades de dificultades que tiene el mismo", aseveró.Estas decisiones que "hoy estamos padeciendo se tomaron en los años noventa, a través de grandes reformas que generaron propuestas neoliberales", lamentó. En este marco, "este Congreso de transformación está tratando de librar al país de esta enorme desigualdad que hace que millones de colombianos vivan en profunda pobreza y al margen de la sociedad", sostuvo.El país está atravesando un período de negociaciones para la pazEn este marco, "Colombia está viviendo una transformación histórica, lo cual no ha sido fácil debido a los intereses que se mueven de manera muy fuerte para que esto no pase, pero estamos haciendo la tarea de defender esta agenda de cambio", subrayó Osorio. Por lo tanto, "el mejor regalo que le podemos hacer a las nuevas generaciones y al sistema como tal, es lograr una paz total", indicó. Los diálogos con la guerrilla "van a permitir generar verdad para las familias de las víctimas", concluyó.China afianza su alianza con Rusia ante un Occidente confrontativoLos mandatarios de China y Rusia "debaten el rediseño del orden internacional", aseveró a Sputnik el investigador argentino, Sebastián Schulz.El presidente chino, Xi Jinping, empezó el 20 de marzo una visita de Estado de tres días a Rusia, invitado por su homólogo, Vladímir Putin. Se esperaba que fuese Rusia el primer país elegido en su primer visita al exterior, "porque China necesita fortalecer una alianza que le permita disputar la hegemonía en un orden internacional en tránsito hacia la multipolaridad", expresó.En este sentido, "ello también le permite profundizar un debate acerca de las próximas acciones a tomar por ambos países a propósito del conflicto en Ucrania", expresó. China hace un mes publicó un documento que plantea algunas propuestas para la paz en dicho país, "en donde el gigante asiático establece una serie de principios que debe seguir el orden internacional", dijo. En el marco de una alianza que es estratégica e integral, "ambos países debatirán el rediseño del orden internacional", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre los postulados del estructuralismo latinoamericano.Teatro uruguayoEn el bloque cultural de M24 nos contactamos con la actriz Danna Liberman, con quien dialogamos sobre la obra de teatro "Hanami".

