¿Qué es el uranio empobrecido y por qué su uso es preocupante?

El ejército estadounidense lo utilizó en 1991 en la "Tormenta del Desierto" del Golfo Pérsico, en la guerra de Bosnia, en el bombardeo de Yugoslavia (1999) y en la guerra de Irak (2003). Las municiones de uranio empobrecido no están reconocidas como armas químicas por las organizaciones internacionales, y su uso no está regulado ni prohibido en modo alguno. Al tratarse de un tipo de arma bastante nuevo, no existe ningún instrumento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que restrinja o prohíba su uso.